PodDroit est une série de dix balados pour autonomiser les femmes victimes de violence domestique. Le projet vise à combler le manque d’information et à rendre les démarches juridiques plus accessibles, en particulier pour les femmes issues de communautés francophones minoritaires et immigrantes.

Olaïsha Francis – IJL Réseau.Presse – Le Rempart

Le Réseau-Femmes du Sud-Ouest de l’Ontario (RFSOO) lance une initiative afin de soutenir les femmes francophones victimes de violence domestique nommée PodDroit. La violence domestique touche de nombreuses femmes, et beaucoup d’entre elles se retrouvent face à des défis complexes lorsqu’il s’agit de comprendre et d’accéder à des ressources légales.

PodDroit a été conçu pour répondre à ce besoin croissant de soutien juridique et pour offrir une plateforme d’information adaptée aux réalités de ces femmes.

Ces balados sont des outils d’accompagnement et de sensibilisation, avec des épisodes traitants, entre autres, de violence domestique, des droits fondamentaux des femmes immigrantes, des conseils pratiques étapes pour naviguer dans le système judiciaire francophone, des services de soutien et ressources locales, des conséquences juridiques de la violence domestique sur le statut d’immigration, de la planification de sa sécurité personnelle, etc.

Les épisodes sont conçus dans un langage simple et direct pour être accessibles à un large public, y compris celles qui ne sont pas familières avec le système juridique canadien. Avec PodDroit, le Réseau-Femmes cherche à atteindre non seulement les femmes confrontées à la violence, mais aussi la communauté dans son ensemble, afin de briser le silence et sensibiliser à la violence domestique.

Medleen Menelas, coordonnatrice des projets au RFSOO, explique : « Nous avons remarqué que beaucoup de femmes dans notre réseau viennent de pays où le système juridique est très différent. C’est pourquoi nous avons créé ces balados qui permettent de transmettre l’information juridique d’une manière simple, conviviale et accessible. Pour permettre une meilleure représentation de la population, chaque enregistrement se fera avec une avocate de différentes origines et de parcours différents. Ce projet représente une opportunité pour ces femmes de mieux comprendre leurs droits et de trouver les ressources nécessaires pour se protéger le cas échéant. »

Les balados, qui seront disponibles sur des plateformes d’écoute populaires, permettront à un maximum de personnes, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la région, d’y avoir accès. « Ce projet pourrait sensibiliser les hommes à la cause de la violence domestique » ajoute, Medleen Menelas.

Les cinq premiers épisodes seront mis en ligne dès février, suivis des cinq autres en mars. Avec cette initiative, le Réseau-Femmes réaffirme son engagement à informer et à autonomiser les femmes francophones, en particulier dans un contexte où l’accès à des ressources en français demeure limité.

Pour en savoir plus sur les épisodes et accéder aux balados, visitez le site du RFSOO : https://rfsoo.ca

Photo : Medleen Menelas interviewant Me Francesca Kacou, avocate spécialisée en droit de la famille pour un des balados. (Crédit : Réseau-Femmes)