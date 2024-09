Alexia Grousson

Le Carrefour communautaire francophone de London (CCFL) a rassemblé la communauté pour une célébration de fin d’été, le 25 août. Au cœur du parc Ed Blake, les familles, amis et voisins se sont retrouvés pour un après-midi plein de partage et de découvertes.

« Notre mission par le biais de cette célébration est de rassembler les membres de notre communauté ethnoculturelle en créant un espace convivial pour favoriser les échanges et les nouveaux liens. Nous aspirons à célébrer la diversité en mettant l’accent sur les différentes cultures grâce au partage de plats et d’activités communes, tout en encourageant l’inclusion. Nous visons également à faciliter l’intégration des nouveaux arrivants, leur permettant de se sentir chez eux au sein de notre communauté. Aussi, nous nous engageons à promouvoir la participation active de tous, en incitant tout un chacun à s’engager dans nos activités et à contribuer à la dynamique communautaire », mentionneRachid Barrima, coordonnateur du Carrefour ethnoculturel francophone.

Petits et grands ont profité des nombreuses activités offertes. Des membres du CCFL et des bénévoles se sont occupé des enfants, laissant aux parents un temps de répit pour profiter des activités qui leur étaient destinées.

Les jeunes se sont particulièrement amusés avec les jeux gonflables, les espaces de jeux publics ainsi que les jeux d’eau du Splash Pad pour se rafraîchir. Ils ont également joué au soccer et, pour les moins téméraires, il y avait du coloriage.

Quant aux adultes, ils ont profité de ce temps pour échanger avec leurs compatriotes autour de mets qu’ils avaient préparés. « Les discussions étaient axées sur des problématiques pratiques et concrètes telles que la rentrée scolaire, les défis de l’immigration et la recherche d’emploi », ajoute M. Barrima.

Ce festin à la fortune du pot a permis de savourer des délices issus des quatre coins du monde. Un véritable reflet de la diversité culturelle de London. Le CCFL avait offert quelques suggestions pour que cette journée soit un succès : un grand sourire, une appréciation des nouvelles rencontres et une boisson pour rester hydraté sous le soleil. Les participants avaient aussi été invités à apporter des jeux de société, des couvertures et des chaises pour profiter pleinement de l’après-midi.

« Cette célébration marque non seulement la fin de l’été mais aussi le début d’une saison de solidarité et d’engagement communautaire. Le CCFL a conçu un espace où chacun peut se sentir chez lui, où la diversité est célébrée et où des liens se créent », conclut Rachid Barrima.

Photo (CCFL) : Les jeunes se sont bien amusés.