Alexia Grousson

Une nouvelle réjouissante est apparue sur les réseaux sociaux le 6 septembre.Ce jour-là, le Carrefour communautaire francophone de London (CCFL) a publié des photos avec une grenouille géante, répondant au nom de Tournesol.

« Nous sommes ravis d’annoncer le grand retour de notre mascotte bien-aimée. Comme nous sommes en train de préparer les festivités du 30e anniversaire du CCFL, nous fouillons dans les archives afin de rassembler des souvenirs précieux qui illustreront notre parcours. C’est ainsi que nous sommes tombés sur des photos de Tournesol. Il y a quelques années, cette mascotte était au cœur de tous les événements du centre communautaire, mais pour une raison que tout le monde ignore, elle a disparu. À l’occasion des 30 ans du Carrefour, nous avons décidé de lui redonner vie », commente Shanelle Guillemette, agente de liaison au CCFL.

L’organisme s’est alors mis en selle pour trouver un costume de grenouille semblable à celui de son prédécesseur. De plus, après quelques recherches sur son histoire, il appert que son nom aurait pour origine un ancien logo du programme L’Escale, qui affichait un tournesol.

« Tournesol sera dorénavant présent à tous nos événements. Elle y ajoutera de la vie et nous rendra plus visibles. Nous espérons que les jeunes seront attirés par cette mascotte, viendront lui faire un câlin et se prendront une photo avec elle. Nous avons hâte de présenter ce nouveau membre de la famille », conclut Shanelle Guillemette. La première participation officielle de Tournesol a eu lieu le 21 septembre à l’occasion du concert de Brian St-Pierre.

Photo (CCFL) : Les membres et employés du Carrefour sont fiers d’annoncer le retour de la mascotte Tournesol.