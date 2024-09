Dans le cadre du programme Bien vieillir chez soi, des bénévoles au grand cœur ont préparé tout un repas pour les aînés francophones desservis par le Carrefour communautaire francophone de London (CCFL). Au menu : un gaspacho andalou (soupe froide à base de tomates), du poulet accompagné d’une sauce à l’ail-citron et de champignons de Paris. Pour dessert : des muffins au fromage et herbes et des Îles flottantes au coulis de caramel. Le CCFL prend soin de ses aînés.

Photo (CCFL) : des bénévoles tout sourire ont préparé un repas pour les aînés francophones