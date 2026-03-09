Dans le cadre de l’assemblée annuelle de l’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO) qui a rassemblé 203 délégués à Toronto, l’organisme a remis ses Prix du Mérite franco-ontarien à deux de ses membres.

Le premier récipiendaire est Delphin Tembwe Lofunge, membre de l’unité 58 et enseignant en éducation spécialisée, pour son engagement syndical exemplaire auprès des membres de l’Académie de la Tamise, à London, depuis deux ans.

Le deuxième est Joseph Normand Bourque, enseignant à l’École élémentaire catholique Saint-Edmond à Windsor, qui a contribué pendant 38 ans à faire vivre la culture franco-ontarienne. M. Bourque a confié au journal que « la loyauté est une grande valeur dans la vie. Quand on est bien là où on est, on y reste et on s’y investit pleinement. (…) Je n’ai pas vu les années passer, et c’est sans doute le plus beau signe qu’on est exactement à la bonne place ».

Les deux enseignants ont reçu une récompense en cristal ainsi qu’un don de 500 $ qui sera offert, en leur nom, à l’organisme de leur choix en lien avec l’éducation et la francophonie.

Gabrielle Lemieux a été réélue à la présidence provinciale de l’AEFO par les membres réunis à Toronto. Elle s’est dit prête à assumer un second mandat de deux ans qui débutera le 1er septembre.

Les délégués ont également choisi les autres membres du comité de direction qui entreront en fonction en septembre, soit Sylvain Ducharme (vice-présidence), Ambroise Gomis (deuxième vice-présidence), Francis Bourgon (conseiller) et Marie Moftah (conseillère).

Photo : Gabrielle Lemieux remet le Prix du Mérite franco-ontarien à Delphin Tembwe Lofunge de l’école élémentaire Académie de la Tamise. (Crédit photo : AEFO)