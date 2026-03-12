Alexia Grousson

Soutenue par la Communauté francophone accueillante (CFA) de London, une nouvelle série d’ateliers de couture et de tricotage prend forme au sein de l’Association culturelle canado-congolaise de London (ACCL). Organisées au Centre communautaire francophone, ces rencontres visent à offrir aux jeunes et aux familles un espace de création, d’apprentissage et d’échange en français, tout en favorisant le développement de compétences pratiques et le renforcement des liens communautaires.

Les 8 et 22 février, 17 jeunes âgés de 10 ans et plus ont participé aux premières séances tenues en après-midi. L’initiative est née d’un constat partagé par la communauté. « Plusieurs personnes ont remarqué que des jeunes jettent des vêtements pour un bouton tombé ou un petit trou. Ils n’ont jamais appris à coudre ou à réparer. Nous nous sommes dit : pourquoi ne pas leur enseigner les bases? Cela évitera le gaspillage, tant sur le plan matériel que financier, et leur donnera des compétences utiles au quotidien », explique Félicité Matoka, vice-présidente de l’Association.

Le programme comprend quatre séances de couture, dont deux qui intègrent une initiation au tricot. Les participants ont d’abord appris à utiliser une aiguille et à enfiler une machine à coudre, avant de réaliser une première création, une taie d’oreiller. Les ateliers suivants introduiront les notions de base du tricot, avec la confection de gants de lavage, puis la réalisation de projets au choix, tels qu’un sac, une sacoche, une jupe ou un short.

Au-delà des apprentissages techniques, l’engagement des jeunes a particulièrement marqué les organisateurs. « Nous ne savions pas si beaucoup participeraient, mais leur engagement est remarquable. Il y a tous les niveaux, et ceux qui ont déjà quelques notions aident les autres. L’entraide est bien présente », souligne Mme Matoka.

L’enthousiasme dépasse même le cadre des ateliers. « Deux parents m’ont appelée pour dire que leurs enfants aiment tellement ces rencontres qu’ils ont demandé une machine à coudre pour continuer à la maison. Même des parents souhaitent apprendre. Si nous obtenons davantage de financement, nous aimerions poursuivre l’initiative. »

« Je ressens une grande fierté devant ces jeunes, et une fierté personnelle de voir un projet comme celui-ci réussir », confie la vice-présidente. L’invitation demeure ouverte à l’ensemble de la population, avec une priorité accordée aux francophones. Les prochaines séances sont prévues les 22 et 29 mars.

De plus, la CFA de London soutient des activités qui cadrent dans le Mois de la Francophonie. Il y aura notamment de la FrancoZumba pour adultes le samedi, une activité culturelle avec la Communauté ivoirienne le 28 mars, ainsi que des séries d’ateliers de cuisine dont les dates restent à confirmer.

Photo : Les jeunes reçoivent une formation en couture. (Crédit : ACCL)