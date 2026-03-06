Alexia Grousson

Chaque année, le Canada se joint à de nombreux pays pour souligner le Mois de la Francophonie, un rendez-vous consacré à la mise en valeur de la langue française et de l’apport des communautés francophones au patrimoine culturel et à l’identité collective.

Cette célébration trouve son origine en 1970, avec la création de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), qui réunit des États et gouvernements partageant l’usage du français. La date du 20 mars, qui rappelle la signature à Niamey de l’Agence de coopération culturelle et technique, l’ancêtre de l’OIF, est devenue la Journée internationale de la Francophonie et constitue le point culminant des activités.

Membre fondateur de la Francophonie institutionnelle, le Canada a vu ces célébrations prendre de l’ampleur à partir des années 1980 et 1990, grâce à l’engagement des gouvernements, des milieux scolaires et des organismes communautaires. Mars s’est ainsi imposé comme un moment privilégié pour souligner la diversité et le dynamisme des cultures francophones d’un océan à l’autre.

Les données du recensement de 2021 illustrent d’ailleurs cette vitalité : sur une population d’environ 37 millions d’habitants, 22 % des Canadiens ont le français comme première langue et près de 10,7 millions de personnes sont en mesure de soutenir une conversation en français. Cette réalité linguistique s’enrichit également des apports de l’immigration, notamment en provenance de la France, de l’Algérie, du Maroc, du Cameroun, de la Syrie, d’Haïti, de la Tunisie et de la Côte d’Ivoire.

Au Canada, le Mois de la Francophonie se traduit par une programmation variée : spectacles, projections cinématographiques, expositions, concours scolaires, ateliers et rassemblements communautaires. Autant d’initiatives qui témoignent d’une francophonie plurielle, ancrée dans son histoire et résolument tournée vers l’avenir.

Deux rendez-vous à ne pas manquer : le 21 mars – tournoi de soccer du Carrefour communautaire francophone de London et le 28 mars – concert de Break Syndical,Hommage aux Cowboys fringants et à la chanson québécoise, au Centre culturel Jolliet. Nul doute que d’autres activités francophones viendront se greffer à celles mentionnées précédemment.

Photo (Archives L’Action) : Au cours de la Semaine de la Francophonie 2025, plusieurs petites entreprises francophones ont présenté leurs produits et services dans le cadre d’un marché franco-entrepreneur à London.