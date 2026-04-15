Une initiative francophone rassemble des entrepreneurs venus de toute la région pour échanger, apprendre et briser l’isolement. Dans un contexte où l’accès à des ressources en français demeure limité et où l’entrepreneuriat peut rapidement devenir un parcours solitaire. Entre réseautage et atelier sur l’intelligence artificielle, cette activité répond à des besoins bien concrets.

Chrismène Dorme – IJL – Le Régional

La Communauté francophone accueillante (CFA) de London a organisé une soirée dédiée aux entrepreneurs de la région. Financé par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, l’activité a pris la forme, comme son nom l’indique, d’un « cercle d’entraide des entrepreneurs», et a réuni des participants venus non seulement de London, mais aussi de Hamilton, Sarnia et Windsor — preuve d’un besoin qui dépasse largement les frontières locales.

Le temps d’une soirée, les entrepreneurs francophones ont pu échanger sur leurs réalités, partager leurs défis et réfléchir collectivement à des pistes de solutions. Les discussions en petits groupes ont favorisé des échanges riches, et ont permis à chacun de présenter son projet et d’apprendre des expériences des autres. Pour plusieurs, ce type d’initiative joue un rôle clé pour rompre l’isolement souvent associé à l’entrepreneuriat.

« Plusieurs participants ont souligné à quel point ces espaces d’échange leur permettent de sortir de leur zone de confort et de constater qu’ils ne sont pas seuls », explique Rosa Atmani, agente de projet de la CFA de London.

Les défis sont nombreux. L’accès à des ressources adaptées en français demeure un obstacle important, tout comme le manque de formations ciblées pour développer les compétences entrepreneuriales. À cela s’ajoutent des freins plus personnels, comme la peur de l’instabilité financière ou le manque de confiance en soi. Même une fois leur entreprise lancée, plusieurs entrepreneurs continuent de faire face à des inquiétudes, notamment en matière de gestion financière.

Pour répondre à ces besoins, la CFA de London multiplie les initiatives. En collaboration avec la Société économique de l’Ontario (SÉO), elle facilite notamment l’accès à des programmes structurés comme l’incubateur francophone EntrepreneuriatSÉO. Selon la CFA de London, cette année, 11 entrepreneurs, dont plusieurs personnes immigrantes, ont bénéficié de cet accompagnement. Des services de mentorat avec des experts sont également proposés afin d’aider concrètement les entrepreneurs à faire avancer leurs projets.

Au cœur de la soirée, un atelier consacré à l’intelligence artificielle a particulièrement retenu l’attention. Animé par Aurélien Bonin, expert en création et gestion d’entreprises en Amérique du Nord, cet atelier visait à rendre l’IA accessible et utile au quotidien. Les participants ont découvert différents outils adaptés à leurs besoins, que ce soit pour la rédaction, la planification, le marketing ou encore l’organisation de leurs idées, a précisé Mme Atmani.

« L’objectif était de montrer comment intégrer concrètement l’intelligence artificielle dans leur réalité entrepreneuriale », souligne Rosa Atmani. Une approche qui permet aux entrepreneurs de gagner du temps, d’améliorer leur productivité et de mieux structurer leurs activités.

Le succès de cette rencontre repose aussi sur la mobilisation de partenaires et d’acteurs locaux. « La collaboration avec la SÉO s’inscrit dans une démarche continue qui vise à offrir un accompagnement cohérent tout au long de l’année », mentionne Mme Atmani. Pour cette soirée, la présence de consultants et d’entrepreneurs expérimentés, engagés bénévolement, a également été déterminante.

Leur contribution a permis d’enrichir les échanges et d’apporter des conseils concrets, particulièrement précieux pour les entrepreneurs en démarrage. « C’est ce qui donne tout son sens au concept de cercle d’entraide », conclut Rosa Atmani.

À travers ce type d’initiative, la Communauté francophone accueillante de London confirme son rôle de soutien essentiel pour les entrepreneurs francophones, en créant des espaces où collaboration, apprentissage et solidarité se rencontrent.

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Photo : Les entrepreneurs sont attentifs durant la session. (Crédit : CFA de London)