Alexia Grousson

Le Carrefour communautaire francophone de London (CCFL) a organisé l’atelier « Ma vie, mon entourage » le 11 mai dernier. L’objectif de cette rencontre dédiée aux jeunes était de s’entraîner à prendre soin d’une chose vivante. Une vingtaine d’entre eux, âgés de 8 à 17 ans, y ont participé.

« Les êtres vivants ne sont pas seulement des humains ou des animaux. Il y a aussi les plantes. Le but est donc de leur montrer qu’ils sont capables de prendre soin d’un être vivant. Ça leur donne une tâche à accomplir au quotidien car ils doivent l’arroser et faire un suivi », explique Félicité Matoka, travailleuse d’établissement dans les écoles pour le CCFL.

Le matériel pour cette activité nécessite seulement un bas, de la terre, des graines de gazon, des décorations et un pot à fleurs. Les étapes sont les suivantes : mettre de la terre dans le bas avec les graines, faire une boule et un nœud pour représenter la tête, et décorer le reste avec des yeux, des oreilles ou autre choix. Le produit fini ressemble donc à une tête, avec prochainement des cheveux qui pousseront grâce aux graines plantées.

« Je leur avais apporté mon propre exemplaire afin qu’ils aient une idée du résultat. Ils étaient tellement impressionnés de voir de l’herbe pousser à travers un bas. Ils cherchaient vraiment à comprendre comment cela était possible. Les jeunes étaient très enchantés par l’atelier, et surtout de savoir si ça allait fonctionner pour eux aussi. Ils sont tous repartis avec leur création et nous avons rendez-vous le 15 juin pour la deuxième partie de l’atelier. Ils doivent revenir avec leur pot pour faire un bilan », conclut Félicité Matoka.

Photo CCFL. Les enfants sont fiers de montrer leurs pots respectifs.