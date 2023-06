Rachid Barrima

La communauté francophone a eu l’occasion de participer à une visite enrichissante au Musée pour enfants de London le 13 mai dernier. Cette activité, organisée par le Carrefour communautaire francophone en partenariat avec le Carrefour ethnoculturel francophone (CEF), a permis aux participants de créer des liens tout en explorant les merveilles du musée.

L’excursion a débuté en matinée avec le rassemblement des participants au Carrefour communautaire. L’excitation était palpable alors que les jeunes se préparaient à monter dans l’autobus qui les amènerait vers cette aventure éducative.

Une fois à bord, les enfants étaient remplis d’enthousiasme. Ils savaient qu’ils étaient privilégiés de pouvoir découvrir les trésors du musée. Le voyage s’est déroulé dans une atmosphère de joie et de camaraderie, les participants échangeant des rires et des discussions animées.

À leur arrivée, ils ont été émerveillés par les expositions interactives qui racontaient l’histoire captivante de la région de London. De la préhistoire à l’ère moderne, chaque salle du musée était un véritable voyage dans le temps.

Ils ont eu la chance de manipuler des artefacts, ont été encouragés à exprimer leur curiosité et partager leurs impressions avec leurs pairs, favorisant ainsi un environnement d’apprentissage interactif et dynamique.

L’excursion s’est conclue par un moment de réflexion et de partage d’expériences. Les jeunes ont exprimé leur gratitude envers les organisateurs et le musée pour cette journée inoubliable. Beaucoup ont manifesté le désir de revenir au musée avec leur famille et amis.

Cette visite au musée de London a permis aux participants de se rapprocher de leur patrimoine culturel et de développer leur curiosité intellectuelle. Elle a également renforcé des liens au sein de la communauté francophone de London, permettant aux enfants de s’épanouir en tant que jeunes francophones.

Au-delà de la visite du musée, cette activité a été une occasion pour eux de se retrouver et d’échanger. Les conversations animées, les rires et les histoires partagées ont contribué à créer des liens durables. Ils ont réalisé qu’ils n’étaient pas les seuls nouveaux arrivants à vivre l’expérience de s’installer dans une nouvelle ville et qu’ils pouvaient compter les uns sur les autres pour s’adapter et s’épanouir.

Photo : CCFL. Les jeunes ont eu beaucoup de plaisir au Musée pour enfants.