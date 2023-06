Ellie Zandt

La musique a toujours eu le pouvoir de rassembler, d’inspirer et de transmettre des messages puissants. Dans le contexte actuel en Ontario, où les communautés francophones vivent en situation minoritaire, l’œuvre musicale Considering Matthew Shepard revêt une importance particulière. Elle incarne à la fois un appel à l’inclusion et un symbole de résilience pour ces communautés. En explorant les thèmes de l’inclusion, de la diversité et de l’amour universel, cette œuvre musicale transcende les barrières linguistiques et culturelles pour partager un message d’espoir.

Considering Matthew Shepard est une composition chorale de Craig Hella Johnson, inspirée par la vie et la mort tragique de Matthew Shepard, un jeune homme homosexuel victime d’un crime haineux aux États-Unis en 1998. Cette œuvre musicale explore les aspects universels de la condition humaine et met en avant l’importance de l’inclusion et de l’amour face à l’intolérance.

En entendant l’histoire de Matthew Shepard, racontée à travers des notes et des paroles, les auditeurs sont témoins de sa lutte contre l’intolérance et du message de résilience qu’il incarne. Cela peut inspirer les membres de la communauté à faire face aux défis auxquels ils sont confrontés et à trouver la force nécessaire pour poursuivre leurs efforts en faveur de l’inclusion.

Bien sûr, comprendre le texte de cette pièce écrite en anglais aide à mieux saisir le message spécifique de l’œuvre. Cependant, il est important de souligner que l’intention et l’émotion transpirent à travers la musique elle-même, permettant ainsi une internalisation profonde du message d’inclusion et de tolérance.

La musique possède le pouvoir unique de toucher les émotions et d’ouvrir les esprits. Considering Matthew Shepard peut servir de pont pour favoriser l’inclusion et renforcer le sentiment d’appartenance. Elle transcende les frontières linguistiques et culturelles, invitant les auditeurs à embrasser la diversité et à rejeter toute forme de discrimination.

Dr David Holler, directeur artistique et chef du chœur de Fanshawe Chorus London, explique son choix de présenter cette œuvre le 17 juin à l’Église unie Metropolitan : « Cela m’a ému, en tant que membre de la communauté LGBTQ, et j’ai ressenti que ce n’était pas seulement l’histoire d’un homme gai torturé et tué, mais que cela concerne toute personne ayant subi l’intolérance ou les abus d’autrui, homme gai, personnes de couleur, LGBTQ, racisme, tout cela ».

Considering Matthew Shepard offre également une opportunité de sensibilisation à la situation de toute communauté en situation minoritaire, dont les francophones. En partageant cette œuvre musicale avec un large public, il est possible de faire connaître les enjeux auxquels ces communautés font face.

La musique a le pouvoir de susciter des conversations, d’éduquer et d’encourager l’empathie. Elle peut aider à briser les stéréotypes et à promouvoir une compréhension mutuelle entre les différentes communautés linguistiques et culturelles.

« Ce concert sera mon dernier concert en tant que co-présidente de cette organisation qui m’a accueilli à bras ouvert, il y a six ans maintenant. Je ne parlais que peut l’anglais à l’époque, mais la musique était la langue commune de cette organisation, et l’inclusion a toujours été une valeur très importante de celle-ci, ce qui m’a permis, moi la francophone d’outre atlantique, de socialiser en arrivant à London, raconte Anne-Elisabeth Noppens, coprésidente sortante.

« Terminer ma co-présidence avec cette œuvre, c’est montrer publiquement les valeurs vécues à l’interne de cette organisation. C’est aussi inviter toute personne qui se sent marginalisée à trouver un passe-temps et un environnement dans lequel elle est reconnue pour qui elle est, sans jugement, sans préjugés, et où elle est incluse et valorisée. »

Pour être plus inclusif, Fanshawe Chorus London tient des allocutions au début de ses concerts dans les deux langues officielles et accueille le public dans sa langue officielle de prédilection. Cette approche garantit que tous les spectateurs, qu’ils parlent anglais ou français, se sentent bienvenus lors des performances. Dans le contexte actuel en Ontario, l’œuvre musicale Considering Matthew Shepard transcende les barrières linguistiques et culturelles pour partager un message universel d’amour, de tolérance et de compassion. En utilisant la musique comme outil de sensibilisation, cela encourage la compréhension mutuelle et inspire les membres des communautés, dont les francophones, à continuer à lutter pour une société inclusive et équitable.

Pour voir ce concert, visiter le site www.choruslondon.com/2022-2023-season.

Photo (Fanshawe Chorus London): Fanshawe Chorus London