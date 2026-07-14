Un nouveau parc aquatique ouvre à Sarnia

Grâce à un généreux don de la Fondation Pat et Val Gladwish, les familles du quartier de Bright’s Grove disposent désormais d’un nouvel espace pour se détendre et se rafraîchir. La municipalité de Sarnia a célébré récemment l’inauguration du nouveau parc aquatique au parc Kenwick.

L’ouverture de cette pataugeoire à jets d’eau concrétise le projet de Val Gladwish, qui avait offert à la Ville de financer la construction d’un tel espace en hommage à son défunt mari, Patrick Gladwish. Le conseil municipal a approuvé son don en 2025, permettant ainsi de réaliser son rêve d’un parc aquatique agrémenté d’éléments naturels qui encouragera les familles à rester actives et impliquées dans la vie de leur communauté pour les années à venir.

« Grâce à l’extraordinaire générosité de la Fondation Pat et Val Gladwish, le parc Kenwick perpétuera sa tradition de lieu de rassemblement pour les familles et où les enfants peuvent tout simplement s’amuser », a déclaré le maire Mike Bradley.

Pour l’ouverture officielle, Mme Gladwish était accompagnée du maire et du personnel municipal, ainsi que des représentants de l’entreprise de construction Southwest Fence and Decks et du cabinet d’architectes Tillman Ruth Robinson.

La construction de l’aire de jeux d’eau a débuté en octobre dernier. Le nouvel équipement présente une conception unique comprenant une surface de jeu en caoutchouc, un carré de sable, une pompe manuelle, un ruisseau et des éléments paysagers naturalisés. Le parc aquatique est ouvert tous les jours de l’été.

Photo (Crédit : Ville de Sarnia)