Une pionnière de la francophonie de Sarnia s’éteint à 103 ans

La communauté francophone de Sarnia est en deuil à la suite du décès d’Édith Houle, survenu paisiblement le jeudi 2 juillet, à l’hôpital Bluewater Health. Elle s’est éteinte à l’âge remarquable de 103 ans.

Née à Chandler, au Québec, Mme Houle a vécu à Smooth Rock Falls, dans le nord de l’Ontario, où elle a rencontré son époux, Robert. Peu après le mariage, le couple s’est établi à Sarnia, où Édith Houle consacrera plus de 60 ans à l’épanouissement de la communauté francophone.

Figure incontournable de la francophonie locale, Édith Houle s’est distinguée par son engagement bénévole et son esprit de leadership. Elle est devenue la première femme à siéger au conseil d’administration du Centre culturel Jolliet. Au fil des années, elle a également présidé les Dames de Sainte-Anne ainsi que le Club de la gaieté, contribuant activement à la vitalité de ces organismes.

Très engagée au sein de la paroisse Saint-Thomas-d’Aquin, elle y a occupé le poste d’organiste pendant six décennies, mettant également à profit son grand talent de pianiste. Les citoyens se souviendront aussi de cette marcheuse infatigable qu’ils pouvaient croiser chaque matin, vêtue de blanc.

Au-delà de son impressionnant parcours, Édith Houle était admirée pour son exceptionnelle vivacité d’esprit et sa mémoire remarquable. En octobre 2024, lors des célébrations du 65e anniversaire du Centre culturel Jolliet, elle avait reçu une chaleureuse ovation en reconnaissance de son immense contribution au développement de la communauté francophone de Sarnia.

« Merci infiniment, Édith, pour tout le temps, le travail, l’amour et le dévouement que tu as consacrés à faire grandir notre belle communauté francophone. J’ai eu le privilège d’échanger à plusieurs reprises avec cette grande dame, dont la mémoire, la lucidité et l’intelligence m’impressionnaient toujours. Aujourd’hui, la francophonie de Sarnia perd une femme d’exception qui laisse une empreinte durable dans nos cœurs. Reposez en paix avec la satisfaction du devoir accompli », témoigne Normand Prévost du Centre culturel Jolliet.

Pour Tanya Tamilio, présidente du Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton, Édith Houle incarnait la détermination et le sens de l’engagement. « Rien ne semblait pouvoir l’arrêter. Femme de conviction, profondément attachée à sa communauté, elle a joué un rôle déterminant dans le développement de la francophonie locale. En 1999, elle comptait parmi les quatre signataires des lettres patentes ayant permis la création du Centre communautaire francophone, un geste fondateur dont les retombées se font encore sentir aujourd’hui. Malgré les années, son énergie, sa lucidité et sa passion demeuraient intactes. Son parcours démontre que l’engagement et l’amour de sa communauté n’ont pas d’âge. Merci, Édith Houle, d’avoir contribué à bâtir les fondations de notre communauté. Votre héritage continuera d’inspirer les générations futures. »

Une cérémonie commémorative s’est tenue le samedi 11 juillet dans un restaurant de Sarnia, où parents, amis et membres de la communauté se sont réunis pour rendre un dernier hommage à cette grande bâtisseuse de la francophonie locale.

Photo: Édith Houle (Crédit : CCJ)