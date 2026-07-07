Alexia Grousson

Le Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton (CCFS) a organisé, le 13 juin, sa première Coupe du monde communautaire de soccer. L’activité a réuni huit équipes et attiré de nombreux spectateurs dans une ambiance conviviale et multiculturelle, marquée par l’esprit sportif et l’inclusion.

Cette initiative est née à la suite du succès d’un premier tournoi, la Coupe d’Afrique, organisé plus tôt cette année. Selon Boubacar Baldé, intervenant au CCFS, l’objectif était de recréer l’engouement entourant la Coupe du monde et de permettre à la communauté locale de vivre cette expérience à son échelle.

« Nous voulions proposer une activité similaire avec la Coupe du monde communautaire afin de faire vivre l’esprit de celle qui se déroule actuellement. Nous souhaitions partager cette énergie avec la communauté d’ici et d’ailleurs », explique-t-il.

Pour assurer le bon déroulement de la journée, une dizaine de bénévoles ont été mobilisés pour la logistique, la gestion des scores et l’organisation générale, tandis que quatre arbitres de ligue ont supervisé les rencontres.

Le tournoi a rassemblé huit équipes composées d’une dizaine de joueurs chacune. Parmi elles figuraient deux formations de London, une équipe des travailleurs en établissement dans les écoles, trois équipes de Sarnia, une équipe représentant le CCFS ainsi que deux formations issues de la communauté locale, dont le Sarnia Football Club. Les équipes étaient mixtes, pour favoriser la participation de joueurs de différents horizons.

Les matchs se sont déroulés simultanément sur deux terrains. Les équipes étaient réparties en deux groupes de quatre, les deux meilleures formations de chaque groupe accédant aux demi-finales. Le premier du groupe A affrontait alors le deuxième du groupe B, et vice-versa.

La finale a opposé les deux équipes venues de London qui se sont disputé le trophée remis aux champions du tournoi. Des médailles ont également été offertes aux équipes ayant terminé aux deuxième et troisième rangs. L’équipe du CCFS a d’ailleurs décroché la troisième place.

En parallèle des activités sportives, un barbecue a été organisé sur le site, avec la participation d’un chef pour préparer le repas. Plusieurs familles se sont déplacées pour profiter du pique-nique communautaire, ce qui a contribué à l’ambiance festive.

Au terme de la journée, les organisateurs étaient très satisfaits du résultat. « Ce fut un véritable succès. Nous aimerions renouveler l’expérience l’an prochain, même si ce n’est pas dans le contexte d’une Coupe du monde. L’intérêt démontré par les participants et les spectateurs nous encourage à poursuivre », affirme Boubacar Baldé.

Parmi les faits marquants, il souligne le climat exemplaire qui a régné tout au long de la compétition. « Les équipes ont démontré beaucoup d’esprit sportif du début à la fin et il n’y a eu aucune contestation des résultats. Tout s’est déroulé aussi bien que nous l’espérions. Nous avons accueilli un public multiculturel et, à travers cette initiative, le Centre a pleinement rempli sa mission de promouvoir l’inclusion tout en faisant vivre l’esprit du sport et de la Coupe du monde », conclut-il.

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Photo : L’équipe de London remporte le premier tournoi de la Coupe du monde communautaire. (Crédit : CCFS)