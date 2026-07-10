Alexia Grousson

Le Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton (CCFS) a tenu, le 12 juin, son Souper Homard, un rendez-vous annuel qui continue de rassembler la communauté francophone dans une ambiance conviviale et festive. Au menu figuraient trois options : homard, steak ou penne aux légumes, le tout accompagné d’une prestation musicale en direct de la chanteuse Lise Michaud.

Selon David Lauzier, cette tradition trouve son origine dans une activité de financement organisée il y a plusieurs années à l’occasion de la fête des Pères. « À l’époque, les homards étaient souvent en promotion à cette période de l’année. Même si ce n’est plus le cas aujourd’hui, l’activité est devenue un rendez-vous très attendue par la communauté », explique-t-il.

Il souligne également le caractère unique de l’événement : « C’est une soirée particulière parce qu’elle rejoint des membres de la communauté que l’on voit moins souvent. Des gens viennent de partout pour y participer, ce qui permet de rassembler un public différent. »

L’activité s’est déroulée dans le gymnase situé à l’arrière du Centre communautaire. Dès leur arrivée, les participants ont socialisé autour d’un verre avant le repas. Les steaks, préparés à l’avance par Olivier Lazacase, ont été cuits sur le barbecue par David Lauzier et Mark Phillips. De leur côté, Martin Carrier et Gaston Croteau, ancien chef cuisinier du CCFS, ont préparé les homards.

Après le service, Lise Michaud est montée sur scène pour offrir une prestation qui a rapidement animé la salle. Certains participants ont même profité de l’occasion pour danser.

David Lauzier s’est dit très satisfait du déroulement de l’activité. « C’était une belle soirée et l’ambiance était excellente. J’étais un peu stressé pour la cuisson des steaks, puisque je ne suis pas cuisinier de métier. On veut toujours bien servir les gens et faire les choses correctement. Finalement, aucun steak n’a été retourné, ce qui est un bon signe. Les gens se sont bien amusés et la nourriture a été très appréciée. »

Photo : Les participants ont bien apprécié l’activité. (Crédit : CCFS)