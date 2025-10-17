La cuisine collective du 27 septembre au Centre culturel francophone Jolliet (CCFJ) a rassemblé plusieurs participants autour d’une journée chaleureuse et gourmande. Patricia Boivin était aux commandes de cette belle initiative, orchestrant les activités avec énergie et convivialité. Au menu : un délicieux potage, suivi d’une savoureuse salsa et des poivrons farcis parfaitement assaisonnés. Les pancakes à la courgette ont surpris agréablement, apportant une touche originale, tandis que les desserts aux pommes ont ravi les palais. Une journée réussie sous le signe du partage et de la bonne humeur.

(Crédit : CCFJ)



