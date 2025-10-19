Chrismène Dorme

Le Carrefour communautaire francophone de London (CCFL) a organisé, le 7 octobre, un atelier de sensibilisation sur le bien-être des aînés. Ce rendez-vous, a mis l’accent sur un sujet crucial mais souvent méconnu : la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA).

L’atelier, animé par Sonia Muhimpundu d’Accès Franco-Santé, a réuni plusieurs participants, principalement des aînés, venus découvrir les facteurs de risque et les stratégies de prévention de cette affection oculaire qui touche des milliers de personnes âgées à travers le monde.

La dégénérescence maculaire liée à l’âge est une maladie de la rétine, responsable de la perte progressive de la vision centrale. Bien qu’elle ne provoque pas de cécité totale, elle affecte la capacité à accomplir des tâches quotidiennes comme lire, conduire ou reconnaître des visages. Ce trouble est courant chez les plus de 50 ans et devient plus fréquent avec l’âge, ce qui en fait une préoccupation majeure pour les personnes âgées.

Lors de l’atelier, Mme Muhimpundu a pris le temps de décrire les symptômes de la maladie, qui incluent une vision floue, déformée ou la présence de taches sombres dans le champ visuel. Elle a également expliqué les différents stades de la maladie, les causes possibles (tels les facteurs génétiques et environnementaux) et les mesures préventives qui peuvent limiter son développement.

« Il est donc crucial de leur fournir des informations pratiques sur les symptômes à surveiller, les options de traitement et les actions préventives. Nous avons également mis l’accent sur l’importance du dépistage précoce », a-t-elle précisé.

Un autre moment pratique a été proposé avec la grille d’Amsler, un outil simple qui permet de vérifier soi-même les déformations visuelles, courantes chez les personnes atteintes du DMLA.

« Cet exercice permet aux participants de tester leur vision à la maison, mais je tiens à préciser que cela ne remplace en aucun cas un examen complet réalisé par un professionnel de la santé, tel un optométriste ou un ophtalmologiste », ajoute Mme Muhimpundu.

Au-delà de la prévention, les participants ont posé des questions et échangé sur leurs expériences personnelles. L’intervenante a offert des ressources et des contacts utiles pour les aider à naviguer dans le système de santé et à trouver des solutions pour améliorer leur qualité de vie au quotidien.

« Après l’atelier, nous avons partagé avec les participants les coordonnées d’un optométriste francophone à London, le Dr Chevalier, pour un suivi personnalisé. Nous avons également rappelé qu’Accès Franco-Santé reste une ressource accessible pour toute préoccupation, non seulement pour des questions liées à la dégénérescence maculaire, mais aussi pour d’autres problèmes de santé. Nous nous engageons à accompagner les aînés dans leur parcours de santé en toute confiance et dans leur langue », conclut-elle

Le Carrefour communautaire francophone de London et ses partenaires ont d’ores et déjà annoncé qu’ils continueraient d’organiser des événements similaires tout au long de l’année pour aborder d’autres aspects du bien-être des aînés, en veillant à ce que chaque participant se sente soutenu et informé.

Photo : Sonia Muhimpundu