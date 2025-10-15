Alexia Grousson

L’assemblée générale annuelle (AGA) du Carrefour des femmes du Sud-Ouest de l’Ontario (Carrefour des femmes) s’est tenue en ligne le 24 septembre. Présidée par Manon Guillemette, la rencontre virtuelle a réuni une quarantaine de participantes, témoignant d’un engagement soutenu envers la mission de l’organisme.

Dans son allocution d’ouverture, la directrice générale, Cornélie Mwenyi Mbaya, a exprimé sa profonde gratitude à l’égard du conseil d’administration, des intervenantes, des partenaires et des bénévoles. Elle a souligné l’importance du rôle de gouvernance assumé par le conseil, saluant son engagement constant ainsi que la qualité des orientations apportées tout au long de l’année.

Elle a également reconnu le travail exceptionnel de Saousan et de Patricia, deux intervenantes de l’organisme qui œuvrent quotidiennement auprès des femmes francophones victimes de violence pour leur redonner espoir et dignité.

Mme Mbaya a également remercié les partenaires communautaires, avant de conclure en adressant un message de reconnaissance aux bénévoles, pour leur soutien indéfectible et leur fidélité à la mission du Carrefour des femmes.

Pour l’organisme, l’année 2024–2025 a été marquée par un accroissement significatif des activités et une portée élargie auprès des femmes francophones du Sud-Ouest ontarien. En accompagnement individuel, 226 femmes ont bénéficié de 1845 heures d’intervention. Les groupes de soutien ont rassemblé 221 participantes à travers 37 séances. Du côté des services d’urgence, 364 appels ont été reçus, représentant 418 heures de soutien. En matière d’éducation et de sensibilisation, le Carrefour des femmes a animé 37 ateliers totalisant 350 heures et rejoignant plus de 650 femmes francophones.

Les événements communautaires ont permis de sensibiliser plus de 1150 femmes francophones à diverses thématiques touchant leurs réalités. Parallèlement, l’équipe du Carrefour a assuré une présence active dans plus de 35 rencontres, comités, groupes de concertation et initiatives communautaires, en partenariat avec des organismes francophones et anglophones de la région.

Deux partenariats majeurs ont permis d’élargir l’offre de services. En collaboration avec Anova et l’Action ontarienne contre la violence faite aux femmes, le Carrefour a accompagné plusieurs femmes touchées par la violence familiale engagées dans des procédures devant la Cour de la famille. De plus, grâce à un partenariat avec Aide juridique Ontario, les femmes ont eu accès à une consultation juridique gratuite de deux heures, principalement en droit de la famille et de l’immigration. Les questions abordées concernent fréquemment la pension alimentaire, le droit de visite, la garde des enfants, le divorce et le temps parental partagé.

Un projet important en cours porte sur la lutte contre la traite des personnes. Il vise à sensibiliser la population francophone du Sud-Ouest, en mettant un accent particulier sur les jeunes, les femmes et les enfants issus des communautés ethnoculturelles. Dix ateliers de sensibilisation ont déjà été organisés, touchant plus de 200 participants.

Parmi les nombreux témoignages reçus, celui d’une participante démontre l’impact profond de l’organisme dans la vie des femmes : « Avant de connaître le Carrefour des femmes, je me sentais invisible. Je passais mes journées seule, sans but, sans motivation. Ici, j’ai découvert un endroit où je pouvais être moi-même, apprendre, partager et grandir. Grâce aux activités et aux ateliers, j’ai retrouvé confiance en moi, et j’ai même osé retourner aux études. Ce lieu m’a redonné un avenir. »

Enfin, bien qu’aucune élection n’ait eu lieu, une nouvelle membre s’est jointe au conseil d’administration en mai 2025, renforçant ainsi la gouvernance de l’organisme.

« L’AGA s’est déroulée dans de très bonnes conditions. Nous avons été honorées par la présence de Nathalie Grenier, du ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires », conclut Cornélie Mbaya.

Photo (CF) : Cornélie Mwenyi Mbaya