London souligne en grand le 25 septembre

Les écoles françaises et celles d’immersion ont répondu en grand nombre à l’invitation du Carrefour communautaire francophone de London (CCFL) pour le lever du drapeau franco-ontarien et les festivités qui ont suivi le 25 septembre au Centennial Hall. Plus d’un millier d’élèves remplis d’énergie pour la fête étaient vêtus de vert et de blanc.

François Kodji, agent culturel du CCFL et animateur de l’événement, a présenté chacune des écoles participantes, ce qui a provoqué des cris de joie pour chacune d’elles. Puis, le directeur général du Carrefour communautaire, Abdoulaye Sako, a présenté les invités d’honneur : le député provincial de London-Centre-Nord, Terence Kernaghan, la conseillère municipale, Corrine Rahman, Philippe Morin et Kim Fortin du Csc Providence, et Emily Low, directrice régionale de London pour le Collège Boréal.

« Chers élèves, vous partagez entre vous quelque chose d’extraordinaire, la langue française. Cette langue est votre richesse. Elle vous ouvre des portes, elle vous rapproche les uns, les autres et vous permet de participer à une communauté qui dépasse les frontières. Soyez fiers. Faites-la vivre dans vos écoles, dans vos familles et dans vos activités. À London, la francophonie est belle parce qu’elle est plurielle. Elle rassemble des générations, des cultures, des accents et des histoires qui enrichissent chaque jour notre communauté. Vive la francophonie et notre drapeau vert et blanc! », a lancé M. Sako.

Puis, au nom du maire Josh Morgan, Corrine Rahman s’est adressée aux jeunes. « Le Jour des Franco-Ontariens est une opportunité de célébrer notre langue et notre culture ainsi que rappeler l’historique qui a joué un rôle crucial dans le façonnement de la province pendant tant de générations. London est plus forte lorsque les citoyens peuvent célébrer leur culture, parler leur langue, partager leurs traditions et faire en sorte qu’elles soient bien accueillies des autres. Au nom du conseil municipal de London, merci pour tout ce que vous faites pour contribuer à notre communauté », a-t-elle déclaré.

Les allocutions terminées, des élèves sont montés sur scène pour tenir un grand drapeau franco-ontarien, accompagné de la mascotte Tournesol du CCFL pendant que les 1200 participants ont chanté en chœur Mon beau drapeau. Une scène impressionnante et remplie d’émotion.

La célébration s’est poursuivie avec une prestation de la troupe de danse du CCFL dont la quinzaine de membres étaient vêtus aux couleurs du drapeau franco-ontarien.

Puis, pour clore l’événement, l’auteur de Mon beau drapeau, Brian St-Pierre, accompagné de Johanne Lefebvre, ont présenté leur spectacle Passeport Franco, une prestation très énergique du palmarès de l’artiste franco-ontarien. Bref, une journée où la fierté d’une francophonie vibrante et active a pris toute la place.

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Photo : Un millier d’élèves ont célébré le 25 septembre au Centennial Hall. (Photo : R. Caumartin)