Alexia Grousson

Récemment, une activité inédite a célébré la fierté franco-ontarienne dans plusieurs villes de la région. Un véhicule de patrouille de la police provinciale, spécialement décoré aux couleurs verte et blanche du drapeau franco-ontarien, a sillonné différentes municipalités pour rencontrer les communautés francophones. Cette initiative marque le 50e anniversaire du drapeau franco-ontarien.

Initialement prévu pour se dérouler uniquement à Ottawa, cet événement a pu s’étendre au Sud-Ouest grâce à l’intervention de l’officier francophone Steven Duguay. Pendant une semaine, la patrouille a ainsi visité plusieurs villes, offrant une belle occasion de promouvoir les services en français au sein de la Police provinciale de l’Ontario et de renforcer la visibilité de la francophonie.

Conduit par deux officiers francophones, le véhicule a fait escale à Windsor et à Sarnia, où il a été exposé au public avant de retourner à Ottawa.

À Windsor, le Centre communautaire francophone Windsor-Essex-Kent (CCFWEK) a convié sa communauté à ce moment exceptionnel. Le vendredi 3 octobre, l’École secondaire de Lamothe-Cadillac a ainsi accueilli le véhicule de patrouille peint en vert et blanc.

Yasmine Joheir, directrice générale de l’organisme, explique : « Tout a commencé avec l’officier Steven Duguay, qui était venu au Centre pour sensibiliser les jeunes à la cyberintimidation. Lors de cette rencontre, il a parlé de la venue de la voiture de patrouille dans notre région. Nous avons alors proposé d’organiser un événement, initialement prévu au Centre. Après avoir discuté avec les écoles, nous avons convenu de déplacer l’activité à l’école de Lamothe-Cadillac afin d’offrir à tout un chacun l’occasion de voir ce véhicule emblématique. » Un barbecue avait été organisé afin de permettre à la communauté de rencontrer les officiers, de poser des questions et de prendre des photos avec le véhicule.

« Quelle fierté en tant que francophone! Après le drapeau franco-ontarien qui flotte désormais de manière permanente à la mairie de Windsor, c’est une nouvelle étape symbolique avec cette voiture de patrouille qui circule désormais dans les rues. Les 260 élèves ont adoré cette expérience. C’est un magnifique message pour la francophonie, un témoignage de la reconnaissance de notre travail », conclut Yasmine Joheir.

À Sarnia, le 7 octobre, c’était au tour du Centre communautaire francophone d’accueillir le véhicule. David Lauzier, coordonnateur de la programmation au Centre, souligne l’enthousiasme des élèves : « Les jeunes étaient vraiment impressionnés et ont posé de nombreuses questions aux officiers qui ont pris le temps de répondre avec attention. À la grande joie des adolescents, le gyrophare a même été allumé pour l’occasion. »

Bien que toutes les classes n’aient pu y participer, l’événement a rassemblé un large public, dont plusieurs aînés présents au café-causerie. David Lauzier souligne l’importance de cette rencontre : « Je suis très heureux de voir une telle visibilité pour la francophonie ontarienne. C’est une belle initiative, et j’ai particulièrement apprécié que la police ait pris l’initiative de nous contacter pour la mettre sur pied. Notre rôle est de rassembler les gens autour d’activités comme celle-ci, et c’est réconfortant de constater que notre engagement est reconnu dans la région. Voir la fierté des adolescents, les entendre poser des questions, prendre des photos et participer avec enthousiasme, c’est un moment inestimable. Cette journée a vraiment permis de vivre la francophonie en action et de faire découvrir les services francophones offerts dans la communauté. »

Après Sarnia, la patrouille a poursuivi sa tournée à travers la province, notamment à Sudbury, marquant ainsi un moment fort de fierté et de visibilité pour la communauté franco-ontarienne.

Photo : Le CCFS a accueilli la police provinciale et son véhicule vert et blanc.