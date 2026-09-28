London garde sa cote Aaa pour une 50e année

London conserve sa cote de crédit Aaa pour une 50e année consécutive, un résultat qui confirme la solidité financière de la municipalité selon Moody’s Investors Service. L’agence de notation maintient également une perspective stable pour la ville, alors que London doit composer avec une croissance qui entraîne de nouveaux besoins en infrastructures et en services.

La cote Aaa est la plus élevée attribuée par Moody’s. Elle indique que l’agence considère le risque de crédit de London comme très faible. Pour la Ville, cette reconnaissance s’inscrit dans une histoire qui remonte à 1977, année où elle a obtenu cette cote pour la première fois.

Mais derrière ce chiffre se trouve surtout la capacité d’une municipalité à gérer ses finances sur plusieurs années. Moody’s examine les revenus, les dépenses, la dette, les liquidités, les investissements et les perspectives économiques avant de déterminer sa notation.

Dans son évaluation, l’agence souligne plusieurs éléments qui soutiennent la situation financière de la Ville. Elle fait état d’une gestion financière jugée solide, d’un niveau d’endettement relativement faible ainsi que de liquidités et d’investissements importants. Ces facteurs contribuent à la capacité de la Ville de faire face à ses obligations financières.

Pour les contribuables, une bonne cote de crédit peut entraîner des conséquences concrètes. Lorsqu’une municipalité doit emprunter pour financer des infrastructures, les conditions auxquelles elle peut accéder au marché financier deviennent importantes. Une situation financière jugée solide peut faciliter l’accès au financement et contribuer à limiter le coût des emprunts.

London devra toutefois continuer à investir dans ses infrastructures. La croissance de la population et le développement de nouveaux quartiers nécessitent notamment des routes, des réseaux d’aqueduc et d’égouts, des installations publiques et d’autres infrastructures municipales.

C’est justement sur ce point que Moody’s apporte une certaine nuance. L’agence s’attend à une augmentation de la dette de London au cours des prochaines années en raison des investissements prévus. Cette hausse n’est pas considérée comme un changement majeur dans la gestion financière de la municipalité, mais elle représente tout de même un élément que l’agence continuera de surveiller.

Le maintien de la cote Aaa ne signifie donc pas que London n’a aucun défi financier devant elle. Il indique plutôt que, dans son évaluation actuelle, Moody’s estime que la Ville dispose des moyens nécessaires pour gérer ses obligations financières et absorber les pressions liées à sa croissance.

Cette distinction est importante alors que les municipalités de l’Ontario doivent trouver un équilibre entre plusieurs priorités : maintenir les infrastructures existantes, construire de nouvelles installations, offrir les services à une population en croissance et contrôler la pression exercée sur les contribuables.

Pour London, le défi des prochaines années sera donc de conserver cette stabilité financière tout en répondant aux besoins d’une ville qui continue de se développer. Les investissements nécessaires à la croissance pourraient faire augmenter la dette, mais la municipalité devra parallèlement maintenir une gestion suffisamment prudente pour préserver la confiance des marchés financiers.

La 50e année de la cote Aaa constitue ainsi un jalon important pour les finances de London. Mais au-delà de cette reconnaissance, l’enjeu sera de voir comment elle gérera les dépenses et les investissements à venir. La prochaine décennie pourrait être déterminante pour maintenir l’équilibre entre croissance, infrastructures, services municipaux et capacité financière.

photo : La cote Aaa est la plus élevée attribuée par Moody’s.