SEPTEMBRE

• Le Centre communautaire franco phone de Sarnia-Lambton lance officiellement la nouvelle saison de sa ligue de soccer, offrant aux jeunes et adultes l’occasion de pratiquer ce sport en français.

• En préparation de son 10e anniversaire, l’Association des Camerounais de London fait don de 242 produits à la Banque alimentaire locale.

• Le groupe musical BLA BLA BLA de l’École secondaire Franco- Jeunesse se distingue lors du spectacle de la 20e édition du festival Francophonie en Fête à Toronto.

• Dans le cadre des États généraux de l’Ontario français, l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario organise un forum communautaire en ligne avec les dirigeants d’organismes francophones.

• Le Carrefour communautaire francophone de London accueille 11 représentants d’organismes de la région à la Table Franco- Info.

• TFO dévoile sa programmation automne-hiver 2025-2026 sous le signe de la fierté identitaire, soulignant le 50e anniversaire du drapeau franco-ontarien.

• Le Centre communautaire franco phone de Sarnia-Lambton célèbre le 50e anniversaire du drapeau franco-ontarien à l’hôtel de ville, et réunit plus de 750 personnes, dont le maire Mike Bradley.

• Le Carrefour communautaire francophone de London rassemble plus de 2000 personnes au Centennial Hall pour la Journée des Franco-Ontariens et le 50e anniversaire du drapeau.

• Le Centre culturel francophone Jolliet organise une cuisine collective afin de favoriser le partage et la convivialité.

• Le grand gymnase du Carrefour communautaire francophone de London accueille un tournoi de soccer pour adultes et rassemble plus de 80 joueurs.

OCTOBRE

• À l’occasion de la Journée nationale des aînés, le Centre communautaire francophone de Sarnia organise une marche bénéfique pour la santé.

• Un véhicule de patrouille de la police provinciale, décoré aux cou leurs verte et blanche du drapeau franco-ontarien, sillonne plusieurs municipalités de l’Ontario.

• Le Carrefour communautaire francophone de London propose un atelier de sensibilisation sur le bien-être des aînés et célèbre le lancement officiel de la Communauté francophone accueillante.

• Le Centre communautaire francophone de Sarnia réunit les communautés africaine, caribéenne et canadienne lors de son regroupe ment trimestriel autour d’un buffet culturel.

• Le Centre d’innovation du Col lège Fanshawe accueille la Journée du nouvel arrivant, organisée par la Ville de London, avec la participation des organismes francophones.

• Le Centre culturel Jolliet organise la septième édition de son rallye automobile, offrant aux participants une activité ludique et conviviale.

• Camille Beaulieu lance son deuxième roman Comment remporter Noël?, une comédie roman tique pétillante qui explore l’esprit des Fêtes et les rivalités familiales.

• Le Collège Boréal de London tient sa première foire d’emploi bilingue et facilite la rencontre entre employeurs et candidats francophones.

• Le Congrès de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario réunit 370 délégués, élus et représentants communautaires pour discuter de l’avenir du français en Ontario.

• Le Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton adapte son café-causerie du mardi en édition spéciale Halloween, pour un moment convivial et thématique.

NOVEMBRE

• Les Dames de Ste-Anne organisent un bazar artisanal dans la salle paroissiale Saint-Thomas d’Aquin et offre aux visiteurs créations et produits locaux.

• Le Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton propose un atelier Guide de démarrage à la vie canadienne pour les nouveaux arrivants, accueille sa deuxième foire de l’emploi et inaugure son centre d’emploi Connexion Carrière.

• Le Centre culturel Jolliet conclut son dernier 5 à 7 de l’année et rassemble une soixantaine de participants autour du thème de la culture jamaïcaine.

•L’entrepreneuse francophone Marie-Paule Hounsa inaugure l’ouverture officielle de son salon de coiffure Shiny Hair Inc.

• Pour souligner l’adoption par l’ONU de la Convention relative aux droits de l’enfant, le Carrefour communautaire francophone de London organise l’atelier Les droits des enfants du monde.

• La Fédération des aînés et des retraités francophones de l’Ontario tient son forum pour la région du Sud-Ouest au Carrefour communautaire de London, et organise également une nouvelle édition de son marché franco- phone.

• Le Centre culturel Jolliet pro pose une cuisine collective sur le thème de Noël afin de favoriser le partage et la convivialité.

DÉCEMBRE

• Le Réseau-Femmes du Sud Ouest rassemble la communauté de Sarnia pour commémorer les 14 victimes de la tragédie de la Polytechnique de Montréal.

• Le Carrefour communautaire francophone de London organise son souper des Fêtes et réunit 200 personnes au centre communautaire hellénique.

• L’organisme la ribambelle annonce son déménagement au centre-ville de London dans les locaux de Childreach.

• Les conseils scolaires Providence et Viamonde ainsi que le Centre communautaire francophone de Sarnia unissent leurs efforts pour soutenir sept familles franco phones dans le besoin.

Photo : Brian St-Pierre envoûte le public lors du souper des Fêtes du Carrefour communautaire francophone de London. (Crédit : CCFL)