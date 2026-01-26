Alexia Grousson

Le conseil d’administration du Carrefour communautaire francophone de London (CCFL) vient d’annoncer la nomination d’Abdoulaye Sako au poste de directeur général. Entré en fonction le 12 janvier, il amorce ainsi une période de transition. En effet, la directrice générale sortante, Paulette Desjardins, a annoncé son départ à la retraite à la fin mars 2026, après quelques années à la tête de l’organisme.

M. Sako apporte avec lui un parcours professionnel riche et diversifié. Après avoir travaillé 11 ans dans le secteur bancaire, il a immigré d’Afrique au Canada en 2015. Titulaire d’un diplôme en développement international et action humanitaire, il possède une expérience dans le secteur informatique ainsi qu’en salariat d’entreprise. Plus récemment, il occupait le poste de directeur régional du Collège Boréal pour le site de London, où il a été étroitement impliqué dans les programmes liés à l’immigration, à l’emploi et à l’intégration des nouveaux arrivants francophones.

Cette trajectoire lui a permis de développer une connaissance approfondie de la communauté francophone de London et de sa cartographie institutionnelle, notamment à travers les conseils scolaires, le secteur privé et divers organismes communautaires tels que le Carrefour des femmes et le Réseau-Femmes. Au Collège Boréal, il a été un acteur clé des initiatives destinées aux nouveaux arrivants francophones et un partenaire important du Centre francophone d’aide, un bagage qui, selon lui, constitue un atout majeur pour relever les défis du CCFL.

S’exprimant sur les raisons qui l’ont amené à quitter le Collège Boréal pour le CCFL, M. Sako évoque un engagement de continuité envers la francophonie locale. « Le Collège Boréal m’a offert une expérience enrichissante et je lui en suis reconnaissant. Cependant, le CCFL représente pour moi une opportunité unique de travailler encore plus près de la communauté, au cœur de la vie culturelle, sociale et communautaire francophone de London », a-t-il expliqué, ajoutant qu’il voyait ce passage comme « une continuation naturelle » de son engagement au service des francophones.

Abdoulaye Sako a accueilli sa nomination avec gratitude, honneur et humilité. Conscient du travail accompli par Mme Desjardins, il insiste sur l’importance d’une démarche fondée sur l’écoute et la compréhension avant de tracer les prochaines orientations.

« Être directeur général du CCFL, c’est naviguer dans un contexte où les attentes sont grandes et les ressources parfois limitées, tout en maintenant la qualité des services et la cohésion communautaire », souligne-t-il. Son approche reposera sur la transparence, la collaboration et l’élaboration d’un plan stratégique destiné à rassembler la communauté et à mieux répondre à ses besoins.

Sa vision pour l’avenir du CCFL se veut à la fois ambitieuse et inclusive. Il aspire à un organisme « dynamique, inclusif et rassembleur », reconnu pour la qualité de ses services et pour son rôle central au sein de la francophonie de London. Il souhaite que le CCFL continue d’accompagner les familles, les aînés, les jeunes et les nouveaux arrivants, tout en renforçant sa visibilité, ses partenariats et son impact à long terme. Parmi les projets qui lui tiennent particulièrement à cœur figure l’établissement éventuel d’un centre de santé de soins primaires, afin de permettre aux francophones d’avoir accès à des services de santé en français.

Le président du conseil d’administration, Paul Levac, s’est dit confiant quant à cette nomination. « Monsieur Sako a déjà collaboré avec le CCFL et sa connaissance approfondie des enjeux communautaires, combinée à son expérience en gestion et en développement de programmes, permettra à l’organisme de poursuivre sa mission et sa vision avec dynamisme », a-t-il déclaré.

Photo : Abdoulaye Sako (Crédit : CCFL)