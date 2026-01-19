À Sarnia, des aînés francophones ont pris part aux premiers ateliers de sensibilisation du programme Ensemble et épanouis, abordant des enjeux concrets du vieillissement. Accueillie au CCFS, l’initiative du Réseau-Femmes vise à renforcer l’autonomie, la sécurité et le mieux-être des personnes âgées.

Olaïsha Francis – IJL

Le centre communautaire francophone de Sarnia (CCFS) a accueilli le lundi 12 janvier une dizaine d’aînés venus participer aux deux premiers modules du programme Ensemble et épanouis organisé par le Réseau-Femmes du Sud-Ouest ontarien. Financé par le ministère des Aînés et de l’Accessibilité, l’initiative vise à renforcer l’autonomie et la sécurité des personnes âgées et créer un espace bienveillant où elles peuvent échanger et se sentir soutenues.

« De nombreux aînés francophones vivent encore trop souvent dans l’isolement, l’injustice ou même la maltraitance. C’est pour répondre à ces réalités que nous avons lancé ce programme pour aider les personnes âgées à se sentir respectées, soutenues et valorisées », explique Varna Seetanah, assistante des services au Réseau-Femmes. Pour elle, cette démarche répond à un besoin profond encore trop présent dans la communauté francophone.

Le premier module était consacré à la prévention des arnaques, un sujet particulièrement sensible pour plusieurs participants. La discussion a rapidement montré à quel point les fraudes ciblant les personnes âgées sont fréquentes et dévastatrices.

Le deuxième module portait sur la compréhension des maladies neurodégénératives, notamment l’Alzheimer ou le Parkinson. Il visait à transmettre une information rigoureuse, briser les tabous et proposer des pistes de soutien afin d’aider les familles et les proches aidants à mieux accompagner les personnes touchées. Ces discussions ont également offert aux aînés un espace pour échanger leurs expériences, leurs préoccupations et partager des conseils issus de leur vécu.

Le programme Ensemble et épanouis comprend quatre modules au total. Après la prévention des fraudes et la compréhension des maladies neurodégénératives, les deux prochains aborderont la lutte contre les stéréotypes liés à l’âge et la prévention de la maltraitance envers les aînés.

« Le 9 février aura lieu l’activité des troisième et quatrième modules à Sarnia. Nous ferons aussi les modules un et deux pour les aînés de Windsor et London », précise l’animatrice. Ces rencontres visent à aider les aînés à reconnaître les stéréotypes liés à l’âge, à revendiquer une image positive du vieillissement et à mieux identifier les situations d’abus, qu’elles soient financières, psychologiques ou physiques.

Après deux heures d’échanges et de discussions parfois chargées d’émotion, les participants ont été invités à terminer la session par une séance de yoga. Une façon de rappeler que le bien-être passe aussi par la détente, le mouvement et la reconnexion avec soi.

Les organisatrices du Réseau-Femmes veulent multiplier ce type d’activités afin d’outiller les aînés et renforcer le sentiment d’appartenance communautaire. « Nous allons continuer de les sensibiliser plus souvent sur différents sujets qui les intéressent », assure Varna Seetanah.

Porté par une approche éducative, solidaire et humaine, le projet Ensemble et épanouis s’inscrit comme une initiative essentielle pour mieux accompagner les aînés francophones du Sud-Ouest et leur offrir un environnement plus sûr et épanouissant.

Photo : Varna Seetanah présente la discussion au groupe d’aînés. (Crédit : CCFS)