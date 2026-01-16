MAI

• Le Csc Providence tient sa première kermesse à l’école Mon seigneur-Bruyère, offrant aux élèves et familles une journée festive.

À l’occasion de son quatrième anniversaire, le Carrefour ethnoculturel francophone réunit partenaires et membres pour souligner les retombées de son engagement communautaire.

• Raymond Martel, fils du premier président du Centre Jolliet, remet un chèque de 1500 $ et inaugure le nouveau Prix Rosaire- Martel, attribué à deux élèves diplômés de Sarnia.

• Le Réseau-Femmes du Sud Ouest propose une journée d’activités sur le bien-être et l’épanouissement des femmes sous le thème Harmonie au féminin et organise également une journée en l’honneur des mères à London.

• Sous la direction de DroneGo, élèves et enseignants de l’école secondaire Saint-François-Xavier suivent une semaine de formation à l’utilisation pédagogique des drones.

• La Table Franco-Info de London organise une rencontre virtuelle qui rassemble plusieurs organismes pour partager les nouvelles initiatives et discuter des défis à relever.

• Les Dames de Sainte-Anne tiennent la seconde édition du Bee Bop Café dans la salle paroissiale St-Thomas-d’Aquin, sur le thème des années 1950-1970.

• Le Carrefour communautaire francophone de London organise une soirée de reconnaissance pour mettre en valeur l’engage ment de ses bénévoles.

• Le CCFS crée la troupe de théâtre communautaire de l’Eau bleue et présente une pièce ambitieuse qui réunit plusieurs générations.

• Lors de sa porte ouverte, le Réseau-Femmes du Sud-Ouest et le Collège Boréal présentent aux participantes l’éventail de services offerts et les activités à venir.

JUIN

• Les commissaires Patricia Kosseim et Carl Bouchard tiennent une conférence sur les droits d’accès à l’information et aux services en français.

• Le Carrefour communautaire francophone de London organise un tournoi de volleyball réunissant six équipes mixtes de 6 à 10 joueurs.

• London accueille le Forum provincial sur l’immigration franco phone, réunissant 200 personnes, dont des partenaires des trois Réseaux en immigration franco phone de l’Ontario.

• Le Centre culturel francophone Jolliet propose une croisière sur le Duc-d’Orléans et rassemble une soixantaine de participants sur la rivière St. Clair à Sarnia.

• Le Carrefour communautaire francophone de London célèbre la Journée mondiale des réfugiés, réunissant familles, partenaires communautaires et nouveaux arrivants.

• Le gouvernement de l’Ontario annonce la création du Centre de planification des services de santé en français à Ottawa, qui succède aux Entités de planification en santé.

• La fête Franco-Fun, organisée par le Carrefour communautaire francophone de London au parc Ed Blake, permet de découvrir la richesse de la francophonie locale.

• Le Centre communautaire francophone de Sarnia–Lambton organise un souper-spectacle multiculturel qui rassemble près de 180 personnes originaires de 14 pays différents.

• La Journée de sensibilisation à la drépanocytose, tenue à London, réunit une soixantaine de participants issus des communautés francophones ethnoculturelles

JUILLET

• À l’occasion de la fête du Canada, des membres du Centre communautaire francophone participent fièrement au défilé organisé dans les rues de Sarnia.

• Le Conseil consultatif communautaire de London organise sa première journée de retraite afin de réaffirmer les objectifs de la Communauté francophone accueillante.

• Des aînés du Carrefour des adultes et aînés francophones de London profitent de l’été pour maintenir les liens au tournoi de dominos et de Trio Minos.

• Le Centre communautaire francophone de Sarnia organise son premier camp de théâtre pour les jeunes, sur cinq jours, axé sur la pièce La Forêt des idées.

• Le Réseau-Femmes du Sud Ouest et le Collège Boréal de London proposent un atelier aux étudiantes afin de les sensibiliser à la violence familiale.

• Le Musée de London présente l’exposition Mode : audace, glamour et cran, qui explore la manière dont nos choix vestimentaires reflètent notre identité.

AOÛT

• L’équipe de soccer coordonnée par le Carrefour communautaire francophone de London remporte le tournoi Maracana, organisé par l’Association ivoirienne de Hamilton.

• Le conseil d’administration d’Impact ON annonce la nomination de Félix Corriveau au poste de directeur général de l’organisme.

• Le Centre communautaire francophone de Sarnia organise un camp de volleyball en français afin d’initier et de motiver les jeunes à ce sport.

• La bibliothèque publique de Sar nia projette le film Belle et Sébastien de Nicolas Vanier, proposant une activité culturelle aux familles et aux jeunes.

• Le Carrefour communautaire francophone de London lance un projet artistique autour d’une troupe de danse destinée aux jeunes de 8 à 15 ans.

• L’athlète Carolyne Prévost de Sarnia, termine deuxième aux Jeux CrossFit Masters dans la catégorie 35-39 ans à Albany, dans l’État de New York.

• Le Centre culturel Jolliet tient un tournoi de golf francophone dans la région de Sarnia et rassemble 37 joueurs.

Photo : Le Forum provincial à London trace la voie de l’immigration francophone. (Crédit : Richard Caumartin)