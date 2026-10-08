Retour en musique dans les années 1950, 1960 et 1970

Les Dames de Sainte-Anne (DSA) ont convié la communauté à leur traditionnel Bee-Bop Café, le 19 septembre, à la salle paroissiale de St-Thomas d’Aquin. Placée sous le signe de la musique, de la danse et de la nostalgie, cette soirée annuelle a replongé les participants dans l’ambiance des années 1950, 1960 et 1970, au rythme de grands airs rétro.

La musique était au cœur de l’activité, avec la prestation de Janet Laplante, dont le talent et l’énergie ont rapidement gagné les participants. Les invités ont dansé, chanté et pleinement profité de l’ambiance festive qui régnait dans la salle. « Nous avons passé une magnifique soirée placée sous le signe de la musique, de la danse, du plaisir des belles années », souligne Ginette Prévost, présidente de l’organisme.

Fidèle à l’esprit d’un véritable café rétro, la soirée proposait également une variété de gourmandises inspirées de cette époque. Les participants ont savouré des boissons à la Root Beer et à l’Orange Crush garnies de crème glacée, des nachos et du maïs soufflé.

Le concours de danse a également constitué l’un des moments forts de l’activité. Plusieurs couples ont investi la piste pour démontrer leurs meilleurs pas sur différents styles populaires du temps. Dans la catégorie Twist, Jim et Audrey ont remporté le premier prix. Pour le « Mashed Potatoes », les honneurs sont revenus à Jennifer et Aleena Rowe, tandis que Lady Hertas et Melissa Guérette ont décroché la première place dans la catégorie Rock’n’Roll. Les organisatrices ont félicité les danseurs pour leur enthousiasme.

La soirée comprenait aussi un tirage grace auquel Francine Drapeau est repartie avec 100 $.

Les Dames de Sainte-Anne ont par ailleurs exprimé leur reconnaissance au Centre culturel francophone Jolliet pour son soutien technique et pour son aide à la promotion de l’activité. Mme Prévost a salué le travail des membres de son comité exécutif. « Merci à chacune d’entre vous d’avoir contribué à faire de cette soirée un si beau succès! Votre présence et votre enthousiasme nous encouragent à poursuivre notre engagement et à créer d’autres moments rassembleurs pour notre communauté », conclut Ginette Prévost.

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Photo : Plusieurs couples se sont retrouvés sur la piste de danse. (photo : DSA)