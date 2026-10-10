Deux jours pour découvrir London autrement

Le temps d’une fin de semaine, London a dévoilé ses lieux les plus connus et ses trésors cachés. Les 19 et 20 septembre, Doors Open London a permis au public de franchir gratuitement les portes de nombreux bâtiments, musées, sites historiques et organismes habituellement moins accessibles. Une façon originale de découvrir la ville, son histoire et les transformations qui ont façonné son identité.

Présenté par le London Heritage Council, l’événement revient chaque année en septembre. En 2026, les portes ouvertes marquaient toutefois une étape particulière : son 25e anniversaire. Depuis un quart de siècle, les portes ouvertes invitent les résidents, les nouveaux arrivants et les visiteurs à porter un regard différent sur leur ville et son patrimoine.

Pour cette édition, la programmation soulignait l’évolution de la ville, sa capacité à s’adapter et la manière dont ses bâtiments et ses institutions ont accompagné les changements de la communauté. Au cours de la fin de semaine, les visiteurs ont profité d’une programmation variée comprenant des visites guidées, des spectacles, des démonstrations interactives et des reconstitutions historiques.

Parmi les lieux ouverts au public, l’Hôtel de Ville a attiré les curieux. Les visiteurs ont notamment découvert le bureau du maire et de la salle du conseil municipal, tout en profitant d’une vue imprenable depuis la plateforme d’observation. L’occasion également d’en apprendre davantage sur l’architecture caractéristique des années 1970 de cet édifice.

Le parcours se poursuivait dans plusieurs lieux culturels et communautaires, dont le Musée de London, la Bibliothèque et le Collège Boréal. Ce dernier, pour encourager les visiteurs à explorer les différents espaces et à échanger avec les équipes, a imaginé un jeu : le Bingo bilingue Boréal. Chaque case du bingo invitait les visiteurs à découvrir une table, à poser une question ou à se rendre dans un lieu précis du campus.

La rue Dundas proposait quant à elle une autre façon de découvrir la ville grâce à Nuit Blanche qui transforme l’axe urbain en espace de rencontres et d’expériences culturelles. Autre arrêt incontournable : l’arboretum Graham, qui célébrait son centenaire, attirait les foules.

Une visite guidée a expliqué comment l’arboretum a vu le jour en 1926. Les participants ont également observé certains de ses arbres uniques. Pour plusieurs, ce lieu demeure l’un des trésors cachés de London.

Cette activité phare ne se limite toutefois pas aux sites patrimoniaux les plus connus. L’événement permet également de découvrir des endroits qui demeurent habituellement à l’écart des circuits touristiques. Parmi eux figurait le Centre de recherche et de développement de London qui relève d’Agriculture et Agroalimentaire Canada. Le public a ainsi découvert un autre aspect de la ville et du travail réalisé dans le domaine de la recherche agricole.

Le cimetière de pionniers de la rue Brick, l’un des plus anciens de London, faisait également partie des lieux accessibles. Son histoire remonte à 1813. Ce lieu a récemment fait l’objet de travaux de restauration et d’aménagement.

Pour clôturer cette 25e édition, un autre endroit a attiré l’attention : le Lambton Fire College. Quelque 800 personnes ont visité les installations et en ont appris davantage sur cet établissement consacré à la formation dans le domaine de la lutte contre les incendies.

Après 25 ans, Doors Open London continue ainsi de proposer une autre manière de regarder la ville. Derrière ses bâtiments familiers, ses rues et ses institutions se cachent des histoires, des personnes et des lieux qui témoignent de l’évolution de London au fil des décennies.

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Photo : L’équipe du Collège Boréal était prête à accueillir les visiteurs. (Photo : Collège Boréal)