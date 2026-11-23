Il y avait de la musique, de la danse, des sourires et surtout de belles rencontres. Dans le cadre de la Semaine nationale de l’immigration francophone, le samedi 7 novembre, environ 450 personnes se sont retrouvées au Centre communautaire francophone de London (CCFL) pour célébrer la diversité et la richesse de la francophonie.

Autour d’un buffet, de témoignages et de prestations artistiques, petits et grands ont partagé un moment chaleureux, fait de rencontres et de découvertes, sous le thème « Trouver sa place au cœur de la francophonie ». Chacun a fait connaître un peu de sa culture, écouté le parcours des autres et célébré ce qui fait la richesse de la communauté francophone : sa diversité et les personnes qui la font vivre au quotidien.

Pour Abdoulaye Sako, directeur général du CCFL, cette rencontre était avant tout une occasion de mettre en lumière les parcours et les contributions des nouveaux arrivants. « Nous souhaitions mettre en valeur la contribution de l’immigration francophone à la vitalité et au développement de notre communauté », précise-t-il.

À travers leurs récits, plusieurs nouveaux arrivants ont partagé leurs expériences et raconté comment l’accompagnement des intervenants en établissement du CCFL et du Collège Boréal les a aidés à trouver leur place dans leur nouvelle communauté.

La soirée a également été marquée par une forte mobilisation communautaire, avec le soutien de 35 bénévoles. Des représentants des différents paliers de gouvernement et plusieurs partenaires communautaires et institutionnels étaient également présents, dont la députée fédérale Arielle Kayabaga, la conseillère municipale Skyler Franke et la représentante d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada Chrisanti Ballas.

La conseillère municipale a notamment marqué les esprits en prononçant son allocution entièrement en français, un geste qui a souligné la place de la langue française dans la vie publique locale.

Cependant, l’un des moments forts de cette soirée reste sans doute la vitrine culturelle offerte par neuf communautés ethnoculturelles. Le Bénin, le Burundi, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, Haïti, le Maroc, la République démocratique du Congo, le Rwanda et le Soudan du Sud étaient représentés par le biais de prestations artistiques afin de souligner leurs traditions et leur patrimoine.

« Nous avons voulu faire de cette célébration une véritable vitrine de la diversité culturelle de notre francophonie », souligne M. Sako.

Pour le directeur général, cette mobilisation témoigne de l’intérêt grandissant des communautés à participer à cette rencontre. Plusieurs groupes ont d’ailleurs déjà manifesté leur intention de revenir l’an prochain.

Au-delà des festivités, cette activité rappelle qu’une communauté se construit aussi par l’accueil, la reconnaissance et le partage. Comme le résume Abdoulaye Sako, l’ambition du CCFL est de faire vivre « une francophonie plurielle, dans laquelle chaque culture peut s’exprimer, être valorisée et contribuer à enrichir notre identité collective ».

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Photo : Participants, bénévoles et partenaires réunis (Photo : CCFL)