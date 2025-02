Le Réseau-femmes du sud-ouest de l’Ontario a organisé un atelier de fabrication de bombes de chocolat chaud. La rencontre a regroupé une douzaine de femmes pour échanger et se soutenir. La Women’s Interval Home de Sarnia-Lambton a également été invitée pour présenter ses services aux participantes.

Yolande Melono – IJL – Réseau.Presse – L’Action

Le Réseau-femmes du sud-ouest de l’Ontario poursuit sa mission de soutien aux femmes victimes de violence en créant des espaces de solidarité et de partage. Dans une volonté de lutter contre l’isolement souvent vécu par les femmes dans ces situations, l’organisme a organisé récemment un atelier peu commun, mais profondément symbolique : la fabrication de bombes de chocolat chaud. Un moment convivial et chaleureux, tant sur le plan physique qu’émotionnel, qui a permis de créer des liens et de discuter de manière informelle mais significative.

L’objectif de l’atelier était de répondre aux besoins de réconfort physique, en particulier durant les mois d’hiver, mais aussi de favoriser la chaleur émotionnelle, en apportant du soutien mutuel dans une atmosphère détendue. « Nous voulions offrir aux participantes un espace où elles pouvaient se réchauffer, non seulement grâce à un chocolat chaud, mais aussi en se réchauffant le cœur, en échangeant et en s’entraidant », explique Melissa Guérette, la coordonnatrice de l’activité. Ces ateliers visent à offrir un soutien psychologique tout en renforçant l’esprit de communauté et de solidarité.

Dès leur arrivée, la douzaine de femmes se sont dirigées vers la cuisine pour participer à l’atelier culinaire mené par Leah Desaulnier-MacDonald. Sous ses conseils avisés, les participantes ont appris à créer des bombes de chocolat chaud, des petites boules de chocolat remplies de guimauves, qui fondent dans du lait chaud pour donner un délicieux chocolat. Tandis que les femmes se concentraient sur la préparation de leurs douceurs, leurs enfants se s’amusaient dans le gymnase, libérant ainsi un moment d’échanges pour les mamans.

Les discussions ont ensuite pris un tour plus introspectif, lorsque les femmes ont eu la possibilité d’échanger sur des sujets plus personnels. L’atelier a été l’occasion de les encourager à réfléchir sur leurs objectifs et à se donner des moments d’apaisement pour traverser les périodes difficiles. Des pistes concrètes leur ont été proposées pour ne pas s’isoler, mais au contraire, s’ouvrir aux autres, rechercher de l’aide quand cela est nécessaire et s’accorder des moments de soutien et de relaxation.

Un aspect marquant de la soirée a été la participation des représentantes de la Women’s Interval Home de Sarnia-Lambton, une maison d’hébergement pour femmes victimes de violence. Leur présence a permis d’informer les participantes sur les services offerts, en mettant en lumière des ressources importantes pour celles qui en auraient besoin. La collaboration avec des partenaires comme la Women’s Interval Home renforce l’impact de ces activités en créant un réseau de soutien solide pour les femmes.

À la fin de la rencontre, un sondage a été distribué pour recueillir les impressions des participantes. Les retours ont été extrêmement positifs, toutes ont exprimé leur satisfaction concernant l’atelier et ont indiqué qu’elles le recommanderaient sans hésitation à d’autres femmes. « Cela m’a vraiment rendue heureuse de voir que l’activité a eu un tel impact. Les participantes ont trouvé que cet atelier était un moment précieux de partage et de réconfort », confie Melissa Guérette.

Ce genre d’événements démontre l’importance d’offrir des moments de réconfort et de soutien dans un environnement sûr et bienveillant. Il ne s’agit pas simplement d’offrir une activité agréable, mais aussi de construire une véritable communauté, un réseau de femmes qui se soutiennent, s’écoutent et s’entraident. En combinant détente, partage et sensibilisation, ces initiatives contribuent à renforcer l’autonomie et le bien-être des femmes, tout en leur fournissant des ressources essentielles pour mieux faire face à leurs défis quotidiens.

Photo : Un moment rassembleur et convivial au début de l’atelier culinaire. (Crédit : Réseau-femmes)