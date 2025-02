Alexia Grousson

Pour sa première activité de l’année, le Regroupement africain, caribéen et canadien (RACC) a organisé un après-midi récréatif et de partage, le 19 janvier, au Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton (CCFS). Une vingtaine de participants provenant de trois continent – Afrique, Europe et Amérique – étaient présents.

« Nous sommes heureux de pouvoir créer un échange interculturel et agrandir la communauté francophone et francophile de l’organisme. Nous espérons, qu’avec le temps, cette activité devienne une habitude et une activité familiale », précise Nivelle Foueze, agente de liaison communautaire au CCFS.

Le thème choisi pour cette édition était la danse. Divers jeux dont deux associés au thème, ont eu lieu. L’après-midi a débuté par un concours de danse. Tous les participants se sont défoulés sur des musiques provenant des quatre coins du monde. S’est enchaîné le jeu de la chaise musicale. À l’issue de ces activités, deux gagnantes ont reçu en prix une tasse siglée du CCFS. Afin de faire redescendre l’atmosphère, le dernier jeu demandait une utilisation accrue de ses méninges avec des devinettes et des charades.

Le repas était un buffet à la fortune du pot où chacun avait apporté un plat de son pays d’origine. Par exemple, il y avait des pommes de terre sautées au four avec des champignons et du poulet aux épices africaines, du mouton et de la dinde sautée aux épices provenant de l’Arabie ou encore du poulet Jerk à la jamaïcaine, ainsi que du jus d’hibiscus et de gingembre et des desserts canadiens.

« Cette soirée fut l’occasion pour certains de découvrir des traditions culinaires d’un pays ou bien de pratiquer la langue française. Les nouveaux arrivants ont particulièrement aimé se retrouver ici et partager avec nous. Socialiser aide également à s’intégrer plus facilement à la culture canadienne », poursuit Mme Foueze.

Pour terminer l’après-midi, des musiques de tout genre ont fait danser tous les participants. Avant de quitter, ils ont tous reçu un sac-cadeau contenant des concombres frais.

« Cette journée était vraiment relaxe. Nous avons pu découvrir des similitudes sur le plan culinaire entre certains pays, ce qui resserre les liens », conclut Nivelle Foueze.

Photo (CCFS) : Une famille mexicaine s’est jointe à l’activité.