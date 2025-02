Le Carrefour communautaire francophone de London a tenu une réunion virtuelle qui a rassemblé une dizaine de personnes. Animée par Louise Pitre, la rencontre a souligné l’importance d’un soutien adapté qui aide non seulement à relever les défis, mais aussi à en ressortir plus serein.

Olaïsha Francis – IJL Réseau.Presse – L’Action

Le mercredi 29 janvier, le Carrefour communautaire francophone de London (CCFL) a offert à sa communauté une nouvelle occasion de se réunir, d’échanger et d’écouter des conseils précieux pour naviguer à travers les changements de la vie. Une dizaine de participants ont rejoint virtuellement l’animatrice Louise Pitre, spécialisée en accompagnement de leadership et d’équipe, pour une session de coaching axée sur le thème Comment naviguer les transitions avec confiance et courage.

Cette rencontre s’inscrit dans une série d’initiatives menées par le CCFL pour répondre aux besoins de la communauté francophone locale, en particulier en matière de gestion du changement personnel et professionnel. Dans un monde en constante évolution, les membres de la communauté sont souvent confrontés à des moments de transition importants.

Que ce soit une transition de carrière, un départ à la retraite ou même un déménagement, ces changements peuvent être source de stress et d’incertitude. Le CCFL a voulu organiser un espace de soutien et de partage pour que chaque participant puisse trouver des ressources pour affronter les étapes de la vie avec plus de sérénité et de préparation.

L’animatrice Louise Pitre a guidé les échanges et a encouragé les participants à partager leurs expériences et à identifier les moyens qui leur permettraient de mieux gérer ces moments de vie. Au programme : des outils pratiques pour renforcer la confiance en soi, des stratégies pour aborder les transitions de manière proactive et des conseils pour maintenir son bien-être émotionnel pendant ces périodes parfois turbulentes.

« Tout le monde est confronté à des changements et a besoin d’outils pour y faire face. C’est pour cela que c’est très important d’avoir des activités comme celle-ci avec la communauté », a fait valoir Danielle Tobin, chef d’équipe à Accès Franco-Santé London et participante à l’atelier. Cette session a permis aux participants de se sentir moins isolés et de découvrir que d’autres vivent des situations similaires. Le partage d’expériences et de conseils a été un moment clé pour créer un espace de solidarité et de compréhension.

Le CCFL a ainsi réussi à offrir une rencontre bénéfique, qui a permis de renforcer la cohésion de la communauté francophone de London, tout en répondant à des besoins concrets. Cette activité a montré que, même dans un contexte virtuel, le soutien et le coaching peuvent jouer un rôle crucial pour aider les gens à traverser les transitions de manière positive et constructive.

Pour les membres de la communauté francophone, ces sessions représentent une occasion de renforcer leur confiance en soi et de se préparer aux changements de manière plus sereine.

Photo : Louise Pitre, animatrice de l’atelier (Crédit : CCFL)