L’émission en français diffusée pour la première fois sur le Web le 19 janvier 2023, une initiative du Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton, met en lumière le quotidien de cette ville du Sud-Ouest ontarien grâce à un contenu dynamique et ludique.

Yolande Melono – IJL Réseau.Presse – L’Action

Diffusé deux fois par mois, le balado Les Jaseux de Sarnia!, se distingue par ses fous rires, ses histoires marquantes et son approche humoristique de la vie francophone à Sarnia. En plus de promouvoir la région, il offre un mélange d’activités locales et d’expériences personnelles partagées par les animateurs.

Chaque épisode, d’une durée de 30 à 60 minutes, propose une variété de segments captivants, tels que le Duel, la Chanson de la semaine, le Petit Jeu, ainsi qu’une Liste des événements à ne pas manquer. Les thématiques abordées soulignent les services et les activités disponibles à Sarnia, tout en donnant une place aux anecdotes et aux souvenirs des animateurs, pour une immersion pleine de rires et de découvertes.

Dans cette municipalité du comté de Lambton, l’anglais est la langue de la majorité. Afin d’avoir plus d’impact sur la communauté francophone qui y réside, le coordonnateur de la programmation au Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton, David Lauzier, et son équipe multiplient les astuces.

« En fait, on essaie de se promouvoir quand on peut et où on peut avec le public le plus large possible. Nos balados sont en français dans une ville anglaise. Mais ce qu’on aime, c’est que lorsqu’on parle aux gens et qu’on leur fait savoir qu’on a un balado en français, tout le monde devient très intrigué à cette idée. Donc, souvent je sais que ça n’attire pas tout le monde, mais on parle de sujets assez généraux qui n’ont pas seulement trait à la ville et on essaie de les rendre assez divertissants. De plus, on reste ouverts aux suggestions et commentaires de la communauté. C’est comme ça qu’on touche le plus grand nombre de personnes », explique-t-il.

Faire connaître la ville à travers un balado n’était pas initialement l’objectif de David Lauzier. L’idée a émergé d’une subvention destinée à offrir une formation en balado aux résidents de la communauté, et M. Lauzier a été chargé de dispenser cette formation.

« Il avait environ quatre ou cinq personnes inscrites pour la formation. On avait établi une sorte de plan de cours dans lequel on présentait les bases et comment structurer un balado. C’est à l’issue de tout cela qu’on a mis sur pied le balado Les Jaseux de Sarnia!. C’était comme un remue-méninges entre les participants et moi. On a décidé de démarrer cette aventure ensemble » confie-t-il.

Avec une moyenne actuelle de 15 écoutes par épisode, le balado Les Jaseurs de Sarnia! est disponible sur les plateformes Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, Audible, Overcast et YouTube.

Photo : David Lauzier, animateur principal du podcast (Crédit : CCFS)