Richard Caumartin

Le 25 septembre, le Carrefour communautaire francophone de London (CCFL) a rassemblé plus de 2000 personnes au Centennial Hall pour une grande célébration de la Journée des Franco-Ontariennes et des Franco-Ontariens et du 50e anniversaire du drapeau vert et blanc, un moment historique marquant un demi-siècle de culture et d’identité francophone.

Au programme : quelques discours mais surtout un spectacle rempli d’énergie de Willy Aristide, personnalité bien connue des écoles de langue française de la région, accompagné d’autres musiciens et de plusieurs jeunes danseuses.

L’agent culturel du CCFL, François Kodji, était l’animateur de ce grand rassemblement dans une ambiance de fierté, de solidarité, de réjouissances et de musique. Il a d’abord annoncé à l’impressionnant auditoire que le drapeau franco-ontarien flottait simultanément devant l’hôtel de ville de London sous les cris de joie des jeunes. Il a accueilli une par une les écoles d’immersion française participantes ainsi que les écoles Sainte-Jeanne-d’Arc, Saint-Jean-de-Brébeuf, Frère-André, Monseigneur-Bruyère, Académie de la Tamise, La Pommeraie, Marie-Curie et Gabriel-Dumont.

Puis, la directrice générale du CCFL, Paulette Desjardins, a présenté les invités qui, tour à tour, se sont adressés à la foule, en commençant par le conseiller municipal Jerry Pribil. Ce dernier était impressionné par l’énergie et la grande participation de la communauté à cette journée spéciale des Franco-Ontariens. « C’est incroyable comment vous réussissez à rassembler les francophones de la municipalité chaque année en ce 25 septembre », déclare-t-il.

Puis le député provincial de London Centre Nord, Terence Kernaghan, a parlé d’une occasion importante. « Le drapeau franco-ontarien est bien plus qu’un symbole. Il représente la force, la résilience et la culture dynamique de la communauté franco-ontarienne. La langue française est une partie intégrante de notre identité, de notre héritage et une source de grande fierté. Je suis fier de dire aujourd’hui que mon bureau est bilingue et que nous offrons des services en français », indique le député.

Son allocution a été suivie de celle de Kim Fortin, surintendante du Csc Providence qui a fait un bref historique du drapeau. « Aujourd’hui, en levant ce drapeau, pensons à ceux qui l’ont imaginé, à ceux qui l’ont défendu et engageons-nous chacun à notre façon à faire rayonner notre belle francophonie pour les 50 prochaines années », demande Mme Fortin.

La directrice de l’école élémentaire La Tamise, Angèle Aklah, a parlé ensuite d’une communauté « épanouie, fière et enracinée ». « Maintenant, c’est à vous d’écrire la prochaine page de l’histoire. C’est à vous, dans vos classes et vos vies personnelles, de tenir le flambeau de la vie francophone. Vous êtes les ambassadeurs d’une francophonie ontarienne moderne, diverse et ouverte sur le monde », dit-elle aux quelque 2000 élèves réunis au Centennial Hall.

Finalement, après les mots du directeur régional du Collège Boréal, Abdoulaye Sako, et de Paulette Desjardins, l’animateur a invité la mascotte du CCFL, Tournesol, sur scène avec un élève représentant chacun des quatre conseils scolaires participants pour tenir un immense drapeau franco-ontarien.

La foule a alors chanté en chœur Mon beau drapeau en simultané avec la vidéo projetée sur écran géant de la version enregistrée récemment par de nombreux artistes de cette chanson phare de la francophonie ontarienne. Un moment rempli d’émotions incroyable pour tous les participants.

Pour conclure, la célébration a pris une tournure musicale avec l’entrée en scène de Willy Aristide, ses danseuses et musiciens pour faire bouger et chanter la jeunesse francophone de London. Un franc succès sur tous les plans!

Photo (Crédit : Richard Caumartin): Les élèves des quatre conseils scolaires de London célèbrent en grand le 50e anniversaire du drapeau franco-ontarien.