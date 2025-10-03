Alexia Grousson

Le 19 septembre, le Centre culturel francophone Jolliet (CCFJ) a tenu son assemblée générale annuelle (AGA) en présence de 35 membres. Un repas composé de mets chinois a également été servi, créant une atmosphère conviviale et propice aux échanges.

Normand Prévost, président de l’organisme, a profité de l’occasion pour dresser un bilan de l’année écoulée. Il a exprimé sa gratitude envers le conseil de direction et la communauté pour leur engagement sans faille.

Parmi les événements marquants de l’année, le spectacle des Colocs, le rallye automobile, le concours d’écriture et la célébration du 65e anniversaire du Centre, un moment fort pour la communauté. Le lancement du Prix Rosaire-Martel, une bourse de 750 $ destinée à deux élèves des écoles francophones de Sarnia a été une initiative particulièrement appréciée.

Le CCFJ a aussi organisé plusieurs activités communautaires telles que la fête de la Saint-Jean, les célébrations de Noël, de Pâques et de l’Halloween avec le CCFS, la cabane à sucre, une sortie à Chatham pour le concert de Mélanie Ouellette, une sortie à Détroit pour aller voir un match des Canadiens de Montréal et une croisière sur le Duc d’Orléans. D’autres activités comme les « 5 à 7 » thématiques, la cuisine collective et le tournoi de golf ont contribué à maintenir une dynamique vivante et engageante.

L’assemblée a également été l’occasion de souligner le départ de Richard Pilon qui, après deux années de loyaux services et un déménagement, a dû quitter ses fonctions au sein du conseil. M. Pilon a largement contribué au succès du CCFJ grâce à son énergie qui a marqué positivement l’ensemble des activités du Centre. « Ton bénévolat et ton sens de l’humour vont certainement nous manquer », relate M. Prévost.

L’équipe se réjouit de l’arrivée de Stéphane Messier et Yves Dubé qui viendront enrichir la dynamique du Centre. Pour l’année 2025-2026, le nouveau conseil d’administration du CCFJ se compose de Normand Prévost (président), Patrice Dufour (vice-président), Paul Bourgeois, Patricia Boivin, Rachelle Bourgeois, Francine Haché, Jacqueline Croft, Ann-Marie De Araujo, Stéphane Messier et Yves Dubé. La coordonnatrice Marie-Claude Émond continue de jouer un rôle essentiel dans le bon fonctionnement de l’organisme.

En ce qui concerne l’avenir, Normand Prévost reste optimiste malgré les défis liés à la relève. « Chaque année, nous parvenons à attirer de nouveaux bénévoles et à maintenir un équilibre financier solide. Nous savons que le futur est incertain, mais nous abordons la nouvelle année avec confiance et enthousiasme », a-t-il conclu.

Le CCFJ continue de croître et de diversifier ses activités tout en restant fidèle à ses valeurs. Les prochains événements à venir sera le rallye automobile le 13 octobre et la célébration d’Halloween à la fin du mois du mois.

Photo (CCFJ) : Le nouvel exécutif du CCFJ. De gauche à droite : Debout : Normand Prévost (président), Marie-Claude Émond et Paul Bourgeois. 1er rang : Stéphane Messier, Patricia Boivin, Ann-Marie De Araujo, Jacqueline Croft, et Rachelle Bourgeois. Devant : Yves Dubé. Absents : Patrice Dufour et Francine Haché.