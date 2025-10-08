Pour son 10e anniversaire, l’Association des Camerounais de London Ontario a choisi de joindre la célébration à la solidarité. Une délégation de l’organisme a remis 242 produits alimentaires à la Banque alimentaire de London, soit l’équivalent de 250 repas pour les familles dans le besoin.

Olaisha Francis – IJL Réseau.Presse

En préparation de son 10e anniversaire, l’Association des Camerounais de London Ontario (l’ACLO) a voulu faire un geste marquant. Plutôt que de limiter ses activités à la fête, l’organisme a offert un signe concret de reconnaissance à la communauté qui l’accueille. Le 13 septembre, une délégation s’est ainsi rendue à la Banque alimentaire de London pour y remettre un don de 242 produits alimentaires, représentant environ 300 livres de denrées, soit l’équivalent de 250 repas.

« L’idée est née de notre volonté, au sein de l’ACLO, de poser un geste concret de solidarité dans notre communauté. Nous voulions soutenir les familles dans le besoin et partager un peu de ce que nous avons », explique Thérèse Leuga Yamdjeu, présidente de l’organisme.

Les paniers contenaient une grande variété d’aliments : riz, pâtes, conserves de légumes et de fruits, huiles, céréales, jus et collations. Ces denrées de première nécessité s’inscrivent dans une logique d’aide directe, particulièrement cruciale en cette période marquée par l’augmentation du coût de la vie et la hausse de la fréquentation des banques alimentaires. La présidente était accompagnée du vice-président Abety Aloys, de plusieurs membres de l’association et de quelques jeunes. Ensemble, ils ont voulu démontrer que la solidarité se transmet de génération en génération.

« Nous voulions marquer cet anniversaire non seulement en célébrant, mais aussi en donnant à la communauté de London qui nous a accueillis et soutenus », poursuit Mme Yamdjeu.

La Banque alimentaire de London, qui soutient chaque mois des milliers de familles, a accueilli ce geste avec beaucoup de reconnaissance. Dans un contexte où la demande augmente, ce type de contribution prend une importance particulière.

« Les responsables et les employés nous ont dit que nos jeunes sont toujours les bienvenus pour venir donner un coup de main comme bénévoles. Leur énergie et leur sourire ont touché les bénévoles sur place », confie la présidente.

Fondé il y a dix ans, l’ACLO rassemble des familles et des personnes d’origine camerounaise établies dans la région. L’association s’investit dans la promotion de la culture africaine, le renforcement des liens communautaires et la participation active à la vie sociale et culturelle locale.

Le don à la Banque alimentaire s’inscrit dans un calendrier plus large d’activités prévues pour marquer cet anniversaire. L’association prépare notamment un gala le samedi 13 décembre, une soirée culturelle et une rencontre communautaire, autant d’occasions de célébrer la richesse des traditions et de réaffirmer son rôle d’acteur engagé.

En combinant festivité et engagement social, l’ACLO démontre son rôle de bâtisseur dans la grande mosaïque francophone et multiculturelle de London. Au-delà d’une simple célébration, il s’agit d’une invitation à renforcer la solidarité communautaire où chaque contribution compte.

Photo (ACLO) : Thérèse Leuga Yamdjeu, Abety Aloys et des membres de l’association ont participé à cette initiative de générosité.