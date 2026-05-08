Le Collège Boréal a annoncé la nomination d’Emily Low au poste de directrice régionale à London. Au cours de sa carrière, elle été spécialiste en immigration à la Ville de London, puis directrice de l’expérience étudiante au Fanshawe College et, pendant six ans, elle a siégé au conseil d’administration du Collège Boréal. Forte d’une solide expérience dans les domaines de l’immigration et de l’enseignement post-secondaire, elle constitue un atout précieux pour la communauté francophone.

(Photo: Collège Boréal)