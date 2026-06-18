À l’occasion de la Saint-Jean-Baptiste, plusieurs organismes francophones du Sud-Ouest ontarien proposeront des festivités familiales afin de mettre en valeur la langue française et les traditions culturelles. À Sarnia comme à London, les célébrations offriront une occasion privilégiée de renforcer le senti ment d’appartenance et de favoriser les rencontres.

OLAÏSHA FRANCIS IJL – Le Régional

Le 24 juin demeure une date emblématique pour des générations de francophones. D’abord associée au solstice d’été avant d’être adopté par le catholicisme en l’honneur de l’apôtre Jean Baptiste, cette commémoration s’est progressivement transformée en symbole identitaire. Depuis l’initiative de Ludger Duvernay en 1834, elle constitue un moment fort pour affirmer la culture canadienne-française et rassembler les communautés autour de leur patrimoine.

Dans le Sud-Ouest ontarien, plusieurs organismes perpétuent cette tradition en organisant des activités accessibles à tous.À Sarnia et à London, musique, jeux, animation et découvertes culinaires seront au rendez-vous afin de souligner cette journée sous le signe du partage.

À Sarnia-Lambton, les célébrations auront lieu le 21 juin sur les terrains de la paroisse Saint Thomas-d’Aquin, après la messe francophone de 11 h. L’événement est le fruit d’une collaboration entre les organismes francophones dont le Centre culturel Jolliet, le Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton (CCFS), le Centre ON y va, les Chevaliers de Colomb et les Dames de Sainte Anne.

Chaque partenaire apporte sa contribution à cette journée familiale. Les Chevaliers de Colomb offriront un barbecue gratuit dès midi, tandis que les Dames de Sainte-Anne animeront un bingo à l’intérieur. Le Centre culturel Jolliet proposera des structures gonflables et de la musique grâce à une subvention. Les plus jeunes profiteront d’activités orchestrées par le Centre ON y va, alors que le Centre communautaire franco phone supervisera plusieurs défis destinés aux adultes.

Arts, pâtisseries, jeux récréatifs et animation musicale compléteront la programmation. « C’est important pour les francophones d’ici l’origine québécoise de voir qu’on n’oublie pas et célèbre en même temps qu’au Québec où cette fête a encore plus d’ampleur », souligne Tanya Tamilio, du CCFS. « Nous voulons poursuivre cette tradition, » ajoute Marie-Claude Émond.

À London, les festivités prendront la forme de Franco-Fun, un rendez-vous prévu le 20 juin et pilo té par le Carrefour communautaire francophone de London (CCFL) grâce à l’appui de Patrimoine canadien. Les organisateurs souhaitent transformer cette journée en vitrine pour les talents locaux et offrir une programmation diversifiée destinée à toutes les générations. Le public pourra notamment assister à un spectacle jeunesse de Camila Ariza, écouter les prestations du musicien camerounais Mangwa Premier ainsi que de la chanteuse franco-ontarienne Laurraine Sigouin, et découvrir diverses troupes de danse ethnoculturelles, auxquelles s’ajoutera le groupe artistique du Carrefour qui dansera pour la première fois sur la scène Franco-Fun. Des artistes issus des Premières Nations monteront également sur scène afin de partager leur culture.

« Nous voulons donner la chance aux artistes et chanteurs émergents de se faire connaître dans la communauté », explique Alexandra Brioso du CCFL. Selon elle, la diversité des styles musicaux reflète également la richesse culturelle de la francophonie locale.

Un marché réunissant organismes et microentreprises de la région permettra aux visiteurs de découvrir les ressources disponibles dans leur milieu. Des friandises glacées, du maïs soufflé ainsi qu’un barbecue à contribution volontaire, proposant des options halal, végétarienne et sans gluten, compléteront l’offre.

Les enfants profiteront d’un espace réservé comprenant plusieurs activités récréatives, tandis que les amateurs de sport pourront participer à des concours de tirs au panier ou suivre la diffusion sur grand écran du match de soccer opposant l’Allemagne à la Côte d’Ivoire. « Une belle fête comme celle de la Saint-Jean ne serait pas aussi réussie sans l’aide précieuse des bénévoles et de l’équipe du CCFL », conclut Alexandra Brioso.

À travers ces rassemblements, les organismes francophones du Sud-Ouest réaffirment leur volonté de préserver une tradition bien an crée et faire rayonner une communauté dynamique et ouverte sur sa diversité. La présence d’artistes des Premières Nations, aux côtés de musiciens et de danseurs provenant de différents horizons culturels, illustre également la volonté des organisateurs de créer un espace de rencontre où patrimoine, dialogue et inclusion se côtoient.

Photo : Les festivités prendront la forme de Franco-Fun (Crédit : archives L’Action)