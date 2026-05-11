Alexia Grousson

Des élèves de l’école Saint-Thomas-d’Aquin ont participé à la Foire scientifique du comté de Lambton qui se déroulait au Northern Collegiate Institute and Vocational School. Accompagnés de l’enseignant Patrice Dufour, 12 élèves de la 3e à la 6e année ont présenté 7 travaux rédigés en français et expliqué de façon bilingue dans le cadre d’un événement qui regroupait une soixantaine de travaux au total.

Cette participation marque une progression notable pour l’école qui ne présentait qu’un seul projet il y a quatre ans, puis quatre l’an dernier. « Certains élèves recherchent des défis supplémentaires et souhaitent approfondir leurs apprentissages. J’ai proposé cette activité en réponse à cet intérêt, et l’initiative s’est avérée concluante. Depuis, je communique avec mes collègues afin d’identifier les élèves qui pourraient vouloir s’y engager », relate Patrice Dufour.

La foire, destinée aux élèves de la 3e à la 12e année, proposait un thème libre. Les travaux étaient répartis selon différentes catégories telles que les sciences de la vie, les sciences physiques et mathématiques, l’ingénierie, l’informatique ainsi que les sciences de la Terre et de l’environnement. Chaque équipe devait respecter une démarche scientifique rigoureuse : formulation d’une question, vérification d’une hypothèse par des expériences et élaboration d’une conclusion. Des règles strictes encadraient également les travaux, notamment en matière de sécurité et de format des présentoirs.

La préparation s’est amorcée en janvier dernier. Guidés par leur curiosité, les élèves étaient invités à choisir eux-mêmes leur question de recherche. Ensuite, ils se sont réunis deux fois par semaine, avant et après les heures de classe, pour faire progresser leurs travaux, et ce, avec le soutien de leur enseignant et de Mme Lisa.

Les thèmes choisis témoignaient d’une grande diversité de sujets : fonctionnement du cerveau, effet de la gomme à mâcher sur la concentration, étude des allergies, expériences sur la nutrition et la croissance, nature du son, création de détachants pour vêtements et analyse des saveurs et des colorants dans les produits alimentaires.

Sur place, les élèves ont été évalués par des juges bénévoles issus de divers domaines professionnels. Certains étant francophones, les participants ont pu présenter leurs travaux dans leur langue, comme en témoignaient les affiches « we are bilingual » apposées sur leurs kiosques entièrement en français. Les critères d’évaluation portaient sur la qualité visuelle des présentoirs, la maîtrise du sujet, la rigueur de la démarche scientifique et la capacité à répondre aux questions.

Cette expérience s’est révélée particulièrement fructueuse pour les jeunes scientifiques. « Une élève s’est distinguée par sa curiosité, une autre a relevé un défi en ingénierie et une troisième a été récompensée en statistiques. L’ensemble des participants a reçu une reconnaissance, certains cumulant même deux ou trois distinctions, en plus de bourses et de certificats », ajoute M. Dufour.

Bien que la compétition s’arrête à ce niveau pour les plus jeunes, ceux-ci pourraient éventuellement viser la Foire scientifique canadienne l’an prochain, qui est seulement accessible à partir de la 7e année.

Au terme de cette aventure de plusieurs mois, l’enseignant ne cache pas sa fierté. « L’expérience a été remarquable. Les élèves se sont dépassés et la qualité du résultat final impressionne. Après trois mois d’efforts soutenus et plusieurs présentations devant leurs pairs, ils ont fait preuve d’une créativité, d’une rigueur et d’un véritable enthousiasme pour les sciences », conclut Patrice Dufour.

Gagnants

1re place :

• Prix d’ingénierie : Anaïs R.

• Prix « Statistical Heavy Weight » : Anaïs R.

• Prix « Inquiring Minds » : Veritie W.

• Prix d’innovation et de travail d’équipe : Kira G., Ava J, Jaxon P. et Rowan S.

• Prix d’encouragement : Grace N. et Jude G.

2e place :

• Prix Rotary : Jocelyn K., Elyana H., Kira G. et Ava J.

• Prix Bright’s Grove Knights of Columbus : Anaïs R., Rowan S., Jaxon P., Santiago BO. et Francisco AB.

• Prix Soparkar Healthcare : Rowan S. et Jaxon P.

3e place :

• Prix Bright’s Grove Knights of Columbus : Veritie W.

Photo (école Saint-Thomas-d’Aquin) : Les élèves de l’école Saint-Thomas-d’Aquin qui ont participé à la Foire scientifique du comté de Lambton