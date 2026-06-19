Richard Caumartin

Les conseils des parents des écoles du Conseil scolaire Viamonde à London se sont réunis le 1er juin à l’école Gabriel-Dumont pour la présentation du nouveau plan stratégique 2026-2030 intitulé Trajectoire.

Le surintendant de l’éducation, Olivier St-Maurice, était accompagné du conseiller scolaire David O’Hara. Le surintendant a expliqué à l’auditoire les trois principaux axes du plan. Les échanges ont été riches et les parents en ont profité pour poser plusieurs questions.

Le premier axe stratégique mentionné dans le document est la réussite et le bien-être des jeunes, c’est-à-dire consolider le développement global, la réussite éducative et le bien-être des élèves au sein d’un environnement francophone inclusif, innovant et stimulant.

Le deuxième axe parle de l’épanouissement du personnel de Viamonde, soit cultiver un environnement de travail équitable, bienveillant et performant propice à l’attraction, la rétention, la mobilisation et l’épanouissement des employés.

Le dernier axe est le leadership et le rayonnement du Conseil dans ses communautés. Cela se traduit en positionnant Viamonde comme un partenaire essentiel, engagé et redevable, au service de la réussite des élèves et de la vitalité francophone en milieu plurilingue.

Lors de la dernière réunion du Conseil, le 21 mai, le directeur de l’éducation Sébastien Fontaine a mentionné : « Nous avons poursuivi un travail soutenu en vue du lancement de notre prochain plan stratégique 2026-2030. À cette étape de la mise en œuvre, les efforts se concentrent notamment sur l’identification de projets phares porteurs ainsi que sur la définition d’indicateurs de performance rigoureux, qui nous permettront de suivre de près la mise en œuvre de nos priorités et d’assurer un arrimage constant avec notre mission et notre vision. »

Trajectoire 2026-2030 n’est pas seulement un plan. C’est un engagement collectif. Alors que ce plan stratégique cible des repères clairs et des ambitions affirmées, il appartient maintenant au Conseil de le faire vivre, au quotidien, dans chacune de ses actions.

« Grâce au travail de collaboration avec nos différentes parties prenantes, nous avons développé un plan qui a tout pour nous permettre de maintenir notre position de premier Conseil pour la réussite en Ontario et former une jeunesse capable de contribuer activement à la société, aujourd’hui et dans le futur », conclut David O’Hara.

Photo : Olivier St-Maurice explique les axes du plan aux parents. (Crédit : CSV)