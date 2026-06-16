Alexia Grousson

Le Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton (CCFS) a tenu son assemblée générale annuelle (AGA) le 1er juin dans ses locaux. L’organisme y a rassemblé ses membres, partenaires et communauté afin de faire le bilan d’une année marquée par la croissance et le développement de nouveaux services.

Dans son mot d’ouverture, la présidente Tanya Tamilio a souligné les progrès réalisés au cours des derniers mois et l’engagement continu de l’organisme envers la francophonie régionale.

« Notre organisme a poursuivi sa mission avec détermination : rassembler, soutenir et faire rayonner la communauté francophone de Sarnia-Lambton dans toute sa diversité. Grâce à la confiance, à l’engagement et à la participation de nos membres et partenaires, nous avons continué à bâtir un milieu de vie francophone dynamique, accueillant et inclusif », observe Mme Tamilio.

L’exercice 2025-2026 a été marqué par plusieurs réalisations d’envergure, dont le lancement d’Accès Franco-Santé. Cette initiative vise à améliorer l’accès aux services de santé et aux ressources communautaires en français. Le Centre a également déployé un projet pilote de navigation qui accompagne les francophones dans leurs démarches et facilite leur orientation au sein du réseau de services.

Le Centre communautaire a par ailleurs élargi son champ d’action avec la création de Connexion Carrières, un nouveau service consacré à l’emploi et au développement de la main-d’œuvre francophone. Cette initiative offre un soutien aux chercheurs d’emploi, aux employeurs et aux nouveaux arrivants qui souhaitent s’intégrer au marché du travail local.

Les aînés ont également bénéficié d’avancées importantes. L’obtention de la désignation officielle de Centre de vie active par le gouvernement de l’Ontario a permis à l’organisme d’enrichir sa programmation destinée aux personnes de 55 ans et plus, en proposant davantage d’activités favorisant le bien-être physique, mental et social.

Après plusieurs années d’expansion, l’organisme veut maintenant concentrer ses efforts sur la consolidation de ses acquis. Pour 2026, il tient à s’assurer que les services mis en place demeurent solides, accessibles et adaptés aux besoins de la population francophone de la région.

Mme Tamilio a également indiqué que le développement culturel demeurera une priorité. « Nous souhaitons poursuivre l’enrichissement de notre programmation artistique en multipliant les occasions offertes aux artistes, aux bénévoles et aux citoyens de participer à des activités qui favorisent l’expression, la créativité et le rassemblement en français », a-t-elle indiqué.

Le Centre prévoit aussi poursuivre son rôle de soutien auprès des organismes et partenaires régionaux qui souhaitent accroître leur capacité à offrir des services en français. La collaboration avec les conseils scolaires francophones ainsi que le renforcement des mesures d’accueil, d’accompagnement et d’intégration destinées aux nouveaux arrivants figurent également parmi les priorités identifiées.

Sur le plan organisationnel, le Centre aimerait obtenir un financement récurrent afin de créer un poste de soutien administratif à temps partiel à l’accueil. « La croissance de nos services et de nos projets rend cet appui indispensable pour assurer une coordination efficace de nos activités et soutenir adéquatement notre équipe », ajoute la présidente.

En conclusion, Tanya Tamilio a présenté l’année à venir comme une étape charnière dans l’évolution de l’organisme. « L’année 2026 sera une année de consolidation, de collaboration et de développement. Notre objectif demeure le même : continuer à offrir aux francophones de Sarnia-Lambton une communauté forte, accueillante et dynamique où chacun peut s’épanouir pleinement. »

Photo (CCFS) : Le conseil d’administration 2026-27. De gauche à droite : Tanya Tamilio (présidente), Cassandra Schooley, Diane Niynawabana, Gaëtane Leroux, Mouna Baalbaki et Olivier Lacasse.