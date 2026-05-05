Le Carrefour communautaire francophone de London (CCFL) a accueilli, le 18 avril, son premier tournoi de basketball destiné aux jeunes de 14 à 16 ans. L’événement a réuni 30 participants répartis en quatre équipes : Cobra Kai, Pods, Les Bandits et GD Elite. Cette compétition leur a offert une occasion de démontrer leur talent, de relever des défis sur le terrain et de tisser des liens avec d’autres francophones. En finale, Les Bandits ont affronté GD Elite, qui a finalement remporté le tournoi, comme en témoigne la photo ci-dessus.

Photo : courtoisie CCFL