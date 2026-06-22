Alexia Grousson

Après avoir été reportée quelques mois, la soirée « Trivia et tacos » du Centre culturel Jolliet a finalement eu lieu le 29 mai et a rassemblé de nombreux participants. L’activité a permis de mettre leurs connaissances à l’épreuve dans une ambiance conviviale tout en savourant un repas préparé sur place.

L’idée d’intégrer un jeu-questionnaire à la programmation du Centre est née d’une réflexion menée à l’interne. « Nous avions déjà entendu parler de ce type d’activité et il y avait également une demande de la part de la communauté », explique le président Normand Prévost.

Pour l’occasion, l’animateur François Jacques, venu de Windsor, a proposé cinq séries de dix questions portant sur une variété de sujets d’intérêt général. Les participants, répartis en une dizaine d’équipes, devaient, par exemple, identifier des dates marquantes ou associer des événements historiques à leur contexte.

Les feuilles de réponses étaient corrigées par les équipes adverses, ce qui a ajouté une dimension interactive à la compétition. Selon les organisateurs, la lutte pour la première place a été particulièrement serrée. L’équipe gagnante composée de David Lauzier, Sonia Imbeault, Jean-Michel Racine, Karine Boivin, son mari Alex, son fils Mathéo ainsi que Marie-Claude Émond, l’a emporté par seulement une question. Ils ont gagné des billets de cinéma pour assister à la projection du film québécois Les Furies.

La soirée a également été agrémentée par un repas de tacos préparé par Karine Boivin et les élèves du cours de cuisine de l’école Franco-Jeunesse. « Les participants ont dégusté des tacos de qualité, servis avec efficacité et présentés avec beaucoup de soin », souligne M. Prévost.

« Ce n’était pas une compétition, mais un moment de divertissement et de rassemblement. Nous avons reçu énormément de commentaires positifs. Nous aimerions en faire une activité récurrente, possiblement deux fois par année, à l’automne et au printemps », affirme le président.

Pendant que les adultes participaient au jeu-questionnaire, une vingtaine d’enfants se sont bien amusés dans le gymnase. Maricia Teza, de l’école St-François-Xavier, et Ange Kouassi Fulgence, de l’école Franco-Jeunesse, ont animé des ateliers de bricolage ainsi que plusieurs stations de jeux tout au long de la soirée. Des prix leur ont également été remis.

Nul doute que l’activité a même été victime de son succès. « La salle était pleine, ce qui constitue un beau problème à avoir. Cela démontre à quel point la formule a été appréciée par les participants » , a conclu Normand Prévost.

Photo : Une belle façon de mettre ses connaissances à l’épreuve (Crédit : Centre Jolliet)