Pour renforcer son image de communauté inclusive et accueillante, la Ville de London a organisé la Journée du nouvel arrivant. Cette activité annuelle a permis à des dizaines d’organismes de présenter leurs services et de favoriser les échanges entre nouveaux arrivants et acteurs communautaires.

Olaïsha Francis

Le samedi 11 octobre, le Centre d’innovation du Collège Fanshawe a accueilli la Journée du nouvel arrivant, organisée par la Ville de London dans le cadre de sa Stratégie du nouvel arrivant. L’événement, qui a rassemblé plus de 60 exposants, a créé un espace d’échange et de découverte pour les centaines de nouveaux résidents venus s’informer sur les services offerts dans leur nouvelle communauté.

Des organismes francophones tels que le Carrefour communautaire francophone de London (CCFL), le Réseau en immigration francophone du Centre-Sud-Ouest (RIFCSO), les conseils scolaires Providence et Viamonde, le Carrefour des femmes du Sud-Ouest de l’Ontario, la CMHA Thames Valley et Services Emploi Ontario (SEO) figuraient parmi les participants. Ensemble, ils ont présenté la diversité de leurs services, couvrant des domaines allant de l’employabilité à l’éducation, y compris les services d’établissement et le soutien communautaire.

« C’était non seulement une belle occasion de montrer aux nouveaux arrivants les différents services disponibles en français, mais aussi de revoir nos partenaires locaux », explique Rosa Atmani, agente de projets au RIFCSO.

Même si cette édition ne comptait pas de zone francophone en raison de l’agencement de la salle, la présence de plusieurs organismes francophones a assuré une belle visibilité à la communauté.

L’un des moments marquants de la journée fut l’ouverture officielle, dont une partie du discours s’est tenue en français — un geste fort qui témoigne de la volonté de la Ville d’inclure les francophones dans ses initiatives communautaires. « Cela démontre l’engagement de la Ville, désignée comme Communauté francophone accueillante (CFA), à renforcer la place du français dans la vie municipale », souligne Mme Atmani.

De son côté, Loan Nguyen, agente de promotion et sensibilisation pour le RIFCSO, qui participait également à l’événement, s’est réjouie de la participation du public. « C’était une journée bien chargée. J’ai remarqué que plusieurs nouveaux arrivants étaient bilingues et ravis de découvrir les activités offertes en français. Beaucoup ont exprimé leur envie de s’impliquer davantage dans la francophonie locale. »

Cette journée s’inscrit dans une démarche continue d’inclusion et de rapprochement interculturel à London. « Notre but, c’était d’être connectés aux nouveaux arrivants et de leur souhaiter la bienvenue », ajoute Mme Atmani.

La CFA maintient sa dynamique d’engagement communautaire et prévoit plusieurs activités. Sont notamment prévus, dans le cadre de la Semaine nationale de l’immigration francophone, une soirée d’exposition et de réseautage pour les entrepreneurs francophones qui se tiendra le 3 novembre au Collège Boréal de London, la quatrième édition du Souper ethnoculturel le 8 novembre et une foire de l’emploi bilingue destinée à consolider les relations intercommunautaires en janvier 2026.

Par ces initiatives, London continue de se positionner comme une ville ouverte, inclusive et fière de sa diversité culturelle et linguistique.

Photo : Loan Nguyen (à gauche) et Rosa Atmani du RIFCSO ont accueilli de nombreux immigrants. (Crédit : RIFCSO)