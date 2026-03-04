Dans le cadre de la Journée nationale consacrée à la lutte contre la traite des personnes, le Carrefour des Femmes du sud-ouest de l’Ontario a tenu une activité de sensibilisation qui a rassemblé la communauté, afin de mieux comprendre ce phénomène et d’outiller la population face à cette problématique.

Olaïsha Francis – IJL – Le Régional

Le 22 février, le Canada souligne la Journée de sensibilisation à la traite des personnes. En amont de cette date, la veille, le Carrefour des Femmes du sud-ouest de l’Ontario (CFSO) a proposé un atelier éducatif destiné au public francophone de London. Une cinquantaine de personnes ont participé à cette rencontre axée sur l’information et la prévention.

L’objectif était de conscientiser la communauté aux réalités de la traite des personnes, offrir des outils pour repérer les signes avant-coureurs et expliquer comment agir face à une situation préoccupante. Deux présentations ont marqué l’activité. La première animée par Chantal Fete, enseignante et consultante au CFSO, et la seconde par l’enquêteur Kristian Pouliot, accompagné de son équipe composée du détective Gary Bezaire et de l’agent Jonathan Belobi.

Mme Fete a amorcé la discussion avec un exercice interactif portant sur le rôle du recruteur. Elle a rappelé que celui-ci agit souvent subtilement et peut appartenir au cercle proche de la victime. Elle a également souligné que l’Ontario demeure la province la plus touchée, représentant près des deux tiers des cas signalés par les services policiers au pays. La proximité de la frontière des États-Unis et l’accès au corridor de l’autoroute 401 contribueraient à la circulation des réseaux criminels.

La consultante a défini la traite des personnes comme une forme de contrôle et d’exploitation qui peut prendre plusieurs visages tels que l’exploitation sexuelle, le mariage et travail forcé ou le prélèvement d’organes. Souvent qualifiée d’esclavage moderne, cette réalité touche majoritairement les jeunes. Plus de 70 % des victimes identifiées par la police ont moins de 25 ans et l’âge moyen serait de 13 ans.

« Il est essentiel que tout le monde soit informé, car une personne de notre entourage pourrait être victime sans que nous le sachions », a-t-elle insisté.

Mme Fete a mis en garde les parents et les a invités à surveiller certains changements tels que la baisse des résultats scolaires, l’isolement, les cadeaux dispendieux ou nouvelles relations suspectes. Elle a souligné l’importance du dialogue au sein des familles.

L’enquêteur Kristian Pouliot a, pour sa part, détaillé les stratégies policières, notamment l’infiltration, et présenté le cycle de la traite (le recrutement, le transfert d’une ville à l’autre, l’exploitation, le contrôle par la peur et le silence imposé aux victimes). Des vidéos explicatives ont illustré ces mécanismes. Il a aussi mentionné que certains quartiers de London sont ciblés par des recruteurs et a fait appel à la vigilance collective.

Du côté provincial, le 22 février, les ministres Michael Parsa, Michael Kerzner et Prabmeet Sarkaria ont rappelé que l’Ontario a investi 345 millions $ dans sa Stratégie de lutte contre la traite des personnes, incluant des équipes spécialisées (Équipes INTERE), des outils accrus pour les forces de l’ordre et des ressources pour les parents.

Cornélie Mwenyi Mbaya, directrice générale du CFSO, a salué ces investissements. « C’est une bonne nouvelle, affirme-t-elle. Plus il y aura de financement, plus les organismes pourront accroître la sensibilisation. Beaucoup de nouveaux arrivants découvrent cette réalité et se sentent poussés à en parler autour d’eux. »

Un participant, Shadrack Milambo, a comparé la mobilisation souhaitée à celle vécue durant la pandémie : « Plus les gens sont informés, plus ils peuvent se protéger. »

Pour toute information concernant l’exploitation sexuelle dans le sud-ouest de l’Ontario, communiquer avec le CFSO au 519 858 0954 ou consulter son site web.

Photo : De gauche à droite : Cornelie Mbaya, les agents de police Jonathan Lumbwe et Pete Testa, les enquêteurs Kristian Pouliot et Gary Bezaire ainsi que Chantal Fete (Crédit : CFSO)