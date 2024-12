Olaïsha Francis,

L'Action

Dans le cadre de la Semaine nationale de l’immigration francophone, le Carrefour communautaire francophone de London a organisé, le samedi 9 novembre, une soirée intitulée « Notre héritage de demain ». Cette célébration est l’une des trois activités que le Carrefour communautaire a planifiées pour célébrer son 30e anniversaire. Lors de cette soirée à laquelle plus de 350 personnes provenant de multiples communautés ont participé, un accueil chaleureux et une ambiance conviviale ont mis en valeur la diversité culturelle.

Après la reconnaissance du territoire – marquant un moment de respect symbolique envers les Premières Nations, tout en rappelant l’histoire et les valeurs inclusives qui caractérisent London – des discours inspirants se sont succédé pour lancer la célébration.

Paulette Desjardins, directrice générale du Carrefour communautaire, a exprimé sa gratitude envers son équipe et a réitéré l’engagement du Carrefour pour l’immigration. Elle a mis en vedette le rôle de London en tant que communauté francophone accueillante, tout en soulignant le rôle de l’organisme dans le développement des relations communautaires.

La soirée a aussi été l’occasion de rendre hommage aux communautés ethnoculturelles francophones et leurs représentants ont été honorés avec la remise de trophées et de certificats de reconnaissance.

Donald Mugisha, président de la communauté burundaise, a remercié le Carrefour communautaire pour la reconnaissance particulière faite à sa communauté qui célèbre également ses 30 ans d’existence à London. Il a souligné le rôle actif de la communauté et a chaleureusement remercié l’organisme pour sa collaboration continue et son engagement en faveur d’une intégration communautaire inclusive.

Des prestations de troupes de danse aux influences africaines et francophones ont animé la soirée. Le public a été captivé par le Groupe Umoja, accompagné du Club Inyangezi avec une danse burundaise, du groupe rwandais Abamararungu et des percussions sénégalaises de Dex Kouna, qui ont partagé la richesse de leurs traditions. Un dîner convivial a suivi avec, au menu, des plats aux saveurs africaines.

Un participant d’origine congolaise a exprimé sa satisfaction au Carrefour communautaire au cours de la soirée. Grâce aux danses, à l’ambiance, aux valeurs et à la nourriture offertes, il se sentait vraiment chez lui.

« Le fait de rassembler 350 personnes pour une célébration, dont plus de 80 % sont des nouveaux arrivants, a marqué la soirée. Chaque année, une centaine de personnes s’ajoutent aux soirées du Carrefour communautaire, ce qui atteste de l’augmentation de la population francophone dans la région. Cela nous rend fiers et nous pousse à continuer ces initiatives », explique Rachid Barrima, coordonnateur des Connexions communautaires et du Carrefour ethnoculturel.

Dans son mot de clôture, M. Barrima a souligné que l’organisme constitue « la grande famille de la communauté francophone à London ».

Il a réitéré l’engagement du Carrefour communautaire à développer des stratégies d’établissement adaptées aux nouveaux arrivants et à mettre en avant le rôle significatif de la communauté francophone à London. La soirée a pris fin dans une ambiance festive, avec DJ Felix à l’animation qui a invité les convives à célébrer avec joie et esprit de solidarité.

Ce rassemblement a offert aux participants l’occasion de fêter avec enthousiasme les 30 ans d’engagement du Carrefour auprès de la communauté francophone de London, tout en permettant aux nouveaux arrivants de tisser des liens précieux, particulièrement dans un cadre évoquant leurs origines.

Photo (CCFL) : Plus de 350 personnes ont célébré la Semaine nationale de l’immigration francophoneau au Centre ukrainien de London. (Crédit : CCFL)