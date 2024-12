Olaïsha Francis – IJL Réseau.Presse – L’Action

Depuis la désignation de la Ville en vertu de la Loi sur les services en français, le marché de l’emploi à Sarnia fait face à une pénurie de main-d’œuvre bilingue. C’est ainsi que le Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton (Centre francophone) a organisé une foire d’emploi, au début du mois de novembre, dans le gymnase de l’École secondaire Franco-Jeunesse.

Une soixantaine de chercheurs d’emploi bilingues des régions de Toronto et de Hamilton ont été sélectionnés pour monter à bord de l’autobus en direction de Sarnia. Rendus à destination, les voyageurs se sont d’abord rendus au bureau du comté de Lambton où ils ont rencontré Kevin Marriott et Stéphane Thiffeault, respectivement préfet et directeur administratif du comté. Ces derniers ont donné aux invités de l’information sur les logements abordables et les offres d’emploi en ligne.

Après le dîner, les participants ont fait la tournée des kiosques de services et rencontré des intervenants de la région.

Une trentaine d’organismes fournisseurs de services en français étaient présents dont une dizaine d’organisations proposaient une variété de postes bilingues dans le comté de Lambton. Parmi les employeurs figuraient Service Canada, le service de garde La Ribambelle, la Société d’aide à l’enfance de Sarnia-Lambton, le Centre de santé Pathways pour enfants, les Services d’emploi du Collège Lambton, Vision 74 Inc., la Société des ponts fédéraux, les Services à l’enfance et à la jeunesse St. Clair, la Société Alzheimer de Sarnia-Lambton, Sarnia Lambton Economic Partnership et les Services à l’emploi de Lambton.

La foire a offert aux chercheurs d’emploi de nombreuses possibilités. « Certains sont repartis avec un ressenti positif lors des entrevues avec les employeurs. Pour vivre dans la région, l’enjeu reste tout de même d’avoir également un bon niveau d’anglais », explique Tanya Tamilio, présidente du CCFS. Une bonne maîtrise de l’anglais demeure un atout essentiel pour postuler aux offres d’emploi de la région. Cette journée riche en rencontres s’est achevée par une visite guidée de Sarnia.

Justin Guioli, un nouvel arrivant camerounais, avait entendu parler de la foire d’emploi par son frère. Par détermination, il est venu de Montréal pour monter à bord de l’autobus. En visitant Sarnia, il s’est rendu compte qu’il se sent mieux dans une petite ville et, à la suite de cette journée, il a choisi de tenter sa chance et d’y poser ses valises pour un nouveau départ.

« Ça s’est très bien passé. J’ai trouvé les gens assez ouverts et chaleureux, prêts à aider. Une ambiance très différente de la ville où j’ai résidé pendant les six derniers mois », dit-il. M. Guioli n’a pas trouvé chaussure à son pied lors de la visite, cependant il en est ressorti avec bon espoir que dans les prochains mois, il trouvera un travail bilingue dans son domaine d’activité. En attendant, il fait du bénévolat pour donner un coup de main à la communauté francophone.

La ville de Sarnia continuera d’organiser des foires d’emploi afin de pourvoir les postes destinés à répondre à la demande accrue de services en français et d’encourager les nouveaux arrivants à s’établir et rester dans la région.

Photo : Les chercheurs d’emploi sont accueillis au bureau du comté de Lambton. (Crédit : CCFS)