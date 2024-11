Alexia Grousson

Le traditionnel bazar artisanal organisé par les Dames de Sainte-Anne s’est tenu le 3 novembre dernier à la salle paroissiale Saint-Thomas-d’Aquin. Cette année, l’événement a fait peau neuve en adoptant une nouvelle vision. Finie la classique vente de garage, place désormais aux créations des artistes locaux.

L’objectif du bazar est de recueillir de l’argent afin de le redistribuer à la communauté, à la paroisse ou aux écoles de langue française. « Grâce aux revenus générés l’an dernier, nous avons versé 1000 $ à la paroisse et à l’école Saint-François-Xavier pour leur petit-déjeuner, ainsi que 500 $ pour une retraite des élèves. Nous avons également soutenu une famille dans le besoin avec 500 $ et fait un don de 500 $ à un organisme pour l’achat de nourriture en faveur de personnes démunies », relate fièrement Ginette Prévost.

Parmi les exposants, une table a mis en valeur les réalisations des élèves de l’école Franco-Jeunesse. « La table était pleine! Certains élèves ont exposé les résultats des séances de crochet que nous faisons ensemble le mardi. D’autres, avec leur enseignante Karine Boivin, diplômée en cuisine, ont apporté des pâtisseries faites dans le cadre de leur cours », ajoute Mme Prévost.

Une autre table, intitulée chasse au trésor », regorgeait de cadeaux offerts par les commanditaires. Des boîtes mystères, remplies de nourriture non périssable et de produits de première nécessité, étaient proposées en tirage, créant ainsi un moment d’excitation pour les participants.

D’autres kiosques proposaient des articles tricotés, crochetés ou brodés, des bijoux ou encore des créations rustiques en bois.

Quant à l’alimentaire, 300 tourtières et 700 pâtés au poulet ont été préparés en l’espace de deux jours grâce à l’aide inlassable de nombreux bénévoles. Ces plats, vendus à 6 $, ont connu un grand succès, bien qu’il en reste encore 300 à vendre. Il y avait également de la soupe et des sandwichs.

Un tirage moitié-moitié a aussi permis à Fabien Mubenga-Mukadi, aide-enseignant à l’école Saint-Thomas-d’Aquin, de remporter 1500 $.

« C’était un plaisir de rencontrer de nombreux exposants et de découvrir leur savoir-faire. Notre communauté a beaucoup de talents cachés et le bazar a permis d’en découvrir quelques-uns. C’était aussi beau de voir la jeunesse travailler avec les moins jeunes, et de vivre cette activité dans notre langue. Il y avait tellement de francophones. C’était incroyable. J’ai reçu beaucoup de félicitations. Je suis très satisfaite que ce nouveau modèle ait plus à tous », conclut Ginette Prévost.

D’après les premiers calculs, le bénéfice du bazar artisanal 2024 s’élèverait à environ à 5000 $, un montant plus élevé que les années précédentes.

Parmi les prochaines activités, le festin des Fêtes – un souper partage qui se tiendra le 14 décembre – aura lieu au Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton.

Photo (Ginette Prévost) : Le bazar a eu lieu dans la salle paroissiale St-Thomas d’Aquin à Sarnia.