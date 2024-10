Alexia Grousson

Le samedi 5 octobre, au South London Community Centre, la Ville de London a organisé un Newcomer Day (Journée des nouveaux arrivants), dont l’objectif est de découvrir comment vivre, travailler et se détendre dans la ville.

« Cet événement a pour mission d’orienter les nouveaux arrivants vers tous les services qui sont à leur disposition à London. Nous voulons les aider à s’installer et à s’intégrer plus rapidement. Ce jour-là, il y avait diverses expositions et plusieurs organismes francophones étaient présents. Les visiteurs pouvaient discuter avec le personnel de la Ville, les établissements d’enseignement, les employeurs et bien d’autres encore », explique Farah Ayoub, coordonnatrice principale en immigration pour la Ville de London.

Depuis cet été, London est devenue une Communauté francophone accueillante (CFA). Cela signifie que de nombreux francophones viendront s’y installer au cours des prochains mois.

« Cette année, la Journée des nouveaux arrivants était vraiment particulière. Il y a déjà de nombreux francophones à London, mais, depuis que la Ville a été désignée comme CFA, nous avons déjà accueilli de nouveaux arrivants. Nous savons que ce n’est que le début. Cette journée tombait parfaitement pour eux », poursuit Mme Ayoub.

Plus de 50 exposants, fournisseurs de services locaux, entreprises spécialisées, établissements scolaires, étaient présents à l’événement. Parmi les organismes francophones, il y avait le Réseau en immigration francophone du Centre-Sud-Ouest, le Carrefour communautaire francophone de London, le Collège Boréal, le Carrefour des femmes du Sud-Ouest et les conseils scolaires Providence et Viamonde.

« Du nouveau cette année : nous avons déplacé l’événement et nous sommes vraiment contents du nouveau lieu qui rend l’ambiance plus chaleureuse. De plus, nous avons mis l’accent sur l’employabilité, avec une présentation des employeurs où les participants pouvaient discuter directement avec ces derniers pour obtenir plus de renseignements », ajoute la coordonnatrice principale en immigration.

C’était également une activité pour les familles. Il y avait des animations pour les jeunes, un coin photo, des performances musicales avec des artistes internationaux tels que Brazilian Trio, David Rayo, Andrea & Oscar et Ness.

« Nous avons accueilli environ 1200 participants. C’était un succès! Les retours des exposants et participants sont très positifs. Ces derniers se sont sentis accueillis, informés et célébrés. Notre objectif est atteint. Ils ont quitté l’activité avec un sentiment de communauté et d’appartenance », conclut Farah Ayoub.

Rachid Barrima, coordonnateur du Carrefour ethnoculturel au CCFL, a également souligné l’importance de cet événement. « Nous sommes fiers de participer à la Journée des nouveaux arrivants car elle reflète l’esprit d’accueil et d’inclusion que nous prônons au Carrefour. Cet événement est une occasion précieuse pour les nouveaux arrivants de découvrir non seulement les opportunités professionnelles et les services offerts à London, mais aussi la diversité culturelle qui enrichit notre communauté. Nous encourageons les participants à se connecter avec les ressources locales et à profiter des multiples initiatives qui facilitent leur intégration. »

Photo : Les participants sont venus en grand nombre.