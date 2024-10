Alexia Grousson

Le mercredi 9 octobre, le Carrefour communautaire francophone de London (CCFL) a tenu son assemblée générale annuelle dans ses locaux. Ce rendez-vous a permis notamment de faire le point sur les réalisations et les défis rencontrés au cours de la dernière année.

« L’année 2023-2024 a été une année de renforcement, d’amélioration et de perfectionnement pour le personnel, les administrateurs et les bénévoles », a déclaré Paulette Desjardins, directrice générale du CCFL.

Au cours de cette période, plusieurs formations ont été organisées pour soutenir la croissance et l’efficacité des services offerts. Le conseil d’administration (CA) a notamment reçu une formation sur la gouvernance, rendue possible grâce à un financement de la Croix-Rouge. Ce soutien a permis la révision et l’enrichissement des politiques et procédures de l’organisme, ainsi que l’élaboration d’un nouveau manuel des ressources humaines.

« Nous avons modifié nos règlements et nos statuts pour être en conformité avec les lois des organisations à but non lucratif, et mis en place trois nouveaux comités : finance, gouvernance et conformité, ainsi que d’encadrement, d’évaluation et de compensation de la direction générale », explique Mme Desjardins.

L’équipe de gestion a également suivi une formation en leadership et gestion, abordant des sujets variés tels que la motivation des équipes, la gestion du changement et les discussions difficiles. Grâce à un financement reçu par le ministère des Affaires francophones, une deuxième session de formation a été organisée pour les leaders du Carrefour ethnoculturel francophone. Ces formations ont permis aux participants d’acquérir des compétences clés telles que l’augmentation des dons et des financements, ainsi que la gestion des ententes de financement et des budgets.

Le programme « Bien vieillir chez soi », a également bénéficié d’une formation pour 80 bénévoles, financée par Emploi et Développement social Canada. Ces bénévoles ont été formés pour offrir de nouveaux services aux aînés, en abordant des thèmes variés allant des premiers soins et à la réanimation cardio-pulmonaire, jusqu’à la manipulation des aliments en toute sécurité.

Le CCFL a aussi été largement reconnu au cours de l’année, notamment lors des votes de la communauté de London. L’Escale, un programme phare de l’organisme, a obtenu une note parfaite dans les rapports de surveillance du ministère de l’Éducation et a remporté les prix Platine et Argent. Lors du concours London Community Votes 2023, le CCFL a décroché l’Or pour le Carrefour des adultes et aînés francophones (CAAF) et ses cours de peinture, ainsi que le Bronze pour les services en immigration des travailleurs en établissement.

Par ailleurs, un partenariat fructueux a été développé avec le London Cross Cultural Learners Centre (CCLC) pour faciliter l’aiguillage des nouveaux arrivants francophones. « Ce partenariat permet d’améliorer la coordination de la prestation des services francophones et de compléter les services offerts par le CCLC. À ce jour, nous avons accueilli plus de 150 nouveaux arrivants francophones grâce à cette collaboration. Nos services d’établissement ont dépassé leurs objectifs et ont dépensé 99 % de leur budget », a ajouté Paulette Desjardins.

Le CCFL est également un acteur clé de la Communauté accueillante francophone de London, une initiative visant à soutenir l’intégration des francophones dans la région.

En conclusion, Paulette Desjardins a exprimé sa reconnaissance envers les partenaires, les bailleurs de fonds et le personnel qui ont œuvré sans relâche pour offrir des services et organiser des activités répondant aux besoins de la communauté. Elle a également présenté les grandes lignes pour l’année à venir.

« L’année 2024-25 sera une année de planification, marquée par l’élaboration d’un nouveau plan stratégique, la célébration du 30e anniversaire du CCFL ainsi qu’une expansion de services, notamment ceux d’établissement et de L’Escale. Nous restons engagés envers notre mission et notre vision et, avec le soutien continu de nos membres et de notre communauté, nous sommes confiants de pouvoir renforcer nos programmes pour répondre aux besoins évolutifs de la communauté francophone. »

À l’issue de l’assemblée, le conseil de direction a été reconduit : Paul Levac (président), Jean-Pierre Saint-Maurice (vice-président), Philippe Morin (trésorier) et Franck Tshunza (secrétaire).

Photo (CCFL) : Paulette Desjardins, Jean-Pierre St-Maurice, Nadine De Moras, Paul Levac, Kim Fortin, Franck Tshunza, Rosanne Abdulla et Yves Cyriaque Monka.