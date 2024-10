Alexia Grousson

Les Dames de Sainte-Anne ont organisé un Bebop Café, le samedi 28 septembre dans la salle paroissiale St-Thomas d’Aquin de Sarnia. Cet événement a transporté les participants dans une époque à la fois festive et nostalgique, celle des années 1950-1960, grâce à un habile mélange de musique, d’art de vivre et d’esthétique de cette période emblématique.

Les organisateurs avaient métamorphosé l’espace en un véritable voyage dans le temps. Ce soir-là, l’atmosphère vibrante et joyeuse d’autrefois régnait à Sarnia. Les participants, vêtus dans le style des années 1950 et 1960, ont eu l’occasion de se laisser emporter par les rythmes endiablés de la musique.

Des desserts glacés tels que des banana splits, des sundaes et des rootbeer floats ont été servis, apportant une touche sucrée à cette expérience rétro. Il y avait même une ancienne machine à popcorn sur roues, un clin d’œil aux cinémas et salons de l’époque.

Le clou de la soirée fut sans doute le concours de danse. Les participants avaient enfilé leurs chaussures de danse pour s’initier aux mouvements du Twist – une danse iconique des années 1960, caractérisée par des mouvements rapides des hanches et des pieds. Le Jive, avec ses pas énergiques et son rythme rapide, a également fait briller la piste de danse. Enfin, le Mashed Potato, où les danseurs imitent le mouvement d’écraser des pommes de terre avec leurs pieds, a ajouté une touche de plaisir et de légèreté à cette soirée dynamique.

Cet événement a permis de recréer une ambiance authentique, remplie de souvenirs et de sourires. Grâce à l’implication des Dames de Sainte-Anne, cette activité a non seulement permis de célébrer la musique et la danse, mais aussi de raviver l’esprit communautaire et de renforcer les liens entre les générations. Les participants, jeunes et moins jeunes, se sont réunis autour de cette fête nostalgique, partageant une expérience commune et créant de nouveaux souvenirs, tout en honorant un passé que beaucoup continuent de chérir.

Photo : L’atmosphère vibrante et joyeuse d’autrefois régnait à Sarnia.